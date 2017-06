Ya está en Singapur

La primera prueba de la era Sampaoli fue superada con éxito y ahora llegará la segunda, este martes (desde las 9 de Argentina) frente a Singapur. Allí se instaló el plantel nacional, que dejó el frío de Melbourne, en Australia para conocer una ciudad deslumbrante y calurosa, con más de 30 grados. “Qué hermosa ciudad”, tuiteó Paulo Dybala y acompañó el mensaje con una vista impresionante desde el hotel. Lo mismo hizo Mauro Icardi desde su cuenta. El plantel realizó ejercicios en el gimnasio y una práctica liviana con pelota para empezar a ponerse a punto para el choque del martes.

Lionel Messi llegó a Singapur con el resto del grupo pero desde allí viajó a Barcelona para reencontrarse con su familia ya que el 30 de junio se casará con Antonella Roccuzzo en Rosario. Tampoco formarán parte del amistoso del martes el defensor Nicolás Otamendi, quien también se casará, y el delantero Gonzalo Higuaín, que fue licenciado tras tener una exigente temporada con Juventus. La victoria 1-0 en el clásico con Brasil, en Melbourne, dejó aristas positivas para Sampaoli, quien contra Singapur continuará probando variantes y ajustando detalles para encarar el 31 de agosto el compromiso frente a Uruguay, en Montevideo, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018. Este domingo, con una práctica de fútbol más exigente, empezará a quedar más claro qué equipo vislumbra Sampaoli para el segundo examen. Pensando en el equipo habrá tres cambios obligados por las ausencias de Messi, Higuaín y Otamendi. Otro que tampoco podrá jugar es Mauro Icardi, quien arrastra una lesión y no será arriesgado, por lo que Lucas Alario asoma como el centrodelantero del equipo.



PERDIO SINGAPUR

La selección de Singapur, que el martes chocará contra la Argentina en el segundo partido amistoso de la era Jorge Sampaoli, cayó este sábado contra China Taipei (Taiwán) por 2-1, en un partido correspondiente a la tercera ronda clasificatoria hacia la Copa Asia, que tendrá lugar en 2019. Los locales arrancaron arriba por un gol de pelota parada del capitán Harun, pero la visita remontó para llevarse la victoria. Singapur, posicionada 164° en el ranking FIFA, es una selección menor de Asia y una sola vez logró meterse en la copa continental (con la derrota de este sábado quedó tercera en su grupo y se estaría quedando afuera). Jamás disputó un Mundial y este martes, desde las 9:00 nuestro país, enfrentará uno de los partidos más importantes de su historia. Con excepción de Swandi, que juega en Francia, y dos que lo hacen en Malasia, todos sus futbolistas actúan en la liga local. Como para ir teniendo una idea de qué se va a encontrar la Selección de Sampaoli, que seguramente tendrá varios cambios.



JESUS, FRACTURADO

El delantero brasileño Gabriel Jesús sufrió una fractura en el rostro como consecuencia de un golpe aplicado por Nicolás Otamendi, su compañero en Manchester City, durante el amistoso disputado ante Argentina el viernes en Melbourne. La maniobra ocurrió a tres minutos del final del partido, cuando Otamendi y Gabriel Jesús disputaron un balón aéreo en el círculo central. El atacante de la Verdeamarela cayó desplomado y ya no logró recuperarse, por lo que fue retirado del campo en camilla y reemplazado por Taison. Una vez conocida la noticia, el entrenador Tite desafectó a Gabriel Jesús y anunció que no convocará a un reemplazante para el partido del martes frente a Australia, también en Melbourne. En ese encuentro, Diego Souza ocupará el lugar del jugador de Manchester City en la alineación titular.