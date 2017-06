Importante robo tras una carneada en Ramona

"Prácticamente me desvalijaron la casa", comentó en la mañana de ayer Juan Saluzzo, un vecino de la localidad de Ramona al cronista de la edición digital de LA OPINION.Seguidamente, ampliando sobre el tema en cuestión, el productor rural señaló que luego de hacer una carneada el día anterior, al regresar al lugar en la mañana de ayer, el propietario del lugar notó que le faltaba carne de un cerdo de unos 350 kilos, y de una vaca de cerca de 500, además de una picadora de carne eléctrica, cuchillos y herramientas varias, además de lechones, informó el productor a este medio.Sobre el lugar del hecho Saluzzo relató que, "la casa está ubicada a unos 500 metros del pueblo". Y destacó que, "la Policía ya sabe lo que pasó. Es más, algunos me dijeron que por internet ya se ve una filmación en la que se observa una camioneta con acoplado cargada con la carne y todo lo robado, junto a dos tipos encapuchados".Cerrando el relato, Juan Saluzzo sentenció: "puede ser que todo esto que se dice está en una filmación, y sirva para que en poco tiempo se aclare el robo y se detenga a los autores", dijo esperanzado el productor rural.Un delincuente intentó robar en el supermercado La Anónima de la ciudad de Morteros, alrededor de las 8:00 de ayer, cuando utilizando una bufanda para taparse la cara ingresó al local portando un arma de fuego, tipo tumbera, publicó Radio Belgrano Suardi.De acuerdo a lo comentado a dicha radio por el gerente Pablo Reinar, el sujeto se dirigió a la zona de cajas y comenzó a exigir dinero lo que hizo que las empleadas se retiren hacia un lugar más seguro.Finalmente el delincuente se dirigió a una vitrina con pequeños electrodomésticos y realizó un disparo para romper el vidrio, aunque no pudo robar y huyó rápidamente del lugar. El suceso provocó una fuerte conmoción entre los empleados quienes no sufrieron heridas.