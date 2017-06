Confirman a Cantard, Laspina y Lehmann

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó ayer que el radical Albor Cantard, actual secretario de Políticas Universitarias de la Nación, será el primer candidato a diputado nacional por Cambiemos en Santa Fe, luego de las idas y vueltas en la confección de esa lista.La nómina se completará con las postulaciones de Luciano Laspina (PRO) y la referente de la Coalición Cívica en laprovincia, Lucila Lehmann, confirmó el jefe de ministros. "Niky Cantard, Luciano Laspina y Lucila Lehmann son el equipo del cambio en Santa Fe. Simbolizan los valores de Cambiemos: la pluralidad, la renovación política y experiencia en la temas como educación y economía", sostuvo Peña.A través de su cuenta en la red social Facebook, el ministro publicó una foto de los tres candidatos con los que Cambiemos enfrentará al socialismo en las próximas elecciones nacionales en la provincia y remarcó: "Estamos muy contentos de que representen a Cambiemos y creemos que van a tener un rol fundamental en el Congreso".La definición de la lista se produjo luego de fuentes roces entre el Gobierno y sus socios de la UCR por el veto a la candidatura del radical Mario Barletta: a cambio, la Rosada le permitió al radicalismo designar a otra figura para encabezar la boleta, secundado por Laspina, el macrista que preside la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y que se encamina a disputar la Gobernación en 2019.En un principio, el presidente Mauricio Macri quería que el presidente de la UCR, José Corral, encabezara la lista, aunque si el intendente de la ciudad de Santa Fe renunciaba debían convocarse nuevamente a elecciones para cubrir el cargo vacante, un riesgo demasiado elevado para Cambiemos.Por su parte, Cantard, exrector de la Universidad Nacional del Litoral y hombre cercano a Corral, señaló que "es una lista fruto del consenso de los espacios que conforman Cambiemos" y confió en que "la gente elegirá volver al pasado o confirmar el rumbo político"."Hace 35 años que soy militante del radicalismo y encabezar la lista de Cambiemos, la verdad es un gran orgullo y una tremenda responsabilidad que asumo. Estoy agradecido de las declaraciones del ministro del interior, es un espaldarazo muy grande, y bueno, motiva para seguir haciendo esto, porque te hace saber que uno no está solo", respondió Cantard al ser consultado sobre su candidatura.El dirigente señaló además que va a estar acompañado por "gente muy joven, que se incorporó a la política hace poco", lo que enfrentó al socialismo gobernante, al señalar que el pedido de renuncia que el exgobernador Antonio Bonfatti hizo hacia los ministros radicales forma parte de "expresiones de la vieja política"."Yo estuve ocho años como rector de la universidad y en mi gestión siempre hubo gente del socialismo, jamás se me hubiese ocurrido decirles que renuncien. Me parece que es un golpe bajo innecesario", apuntó en declaraciones al portal Sin Mordaza.