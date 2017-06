Entrenamiento y descanso

FOTO ARCHIVO CON MOLESTIAS. Leandro Díaz y Gabriel Gudiño no entrenaron por inconvenientes físicos.

Atrás quedó la victoria entre semana ante Almagro en Sarandí por la Copa Argentina y ya es tiempo de pensar en lo que se viene para Atlético de Rafaela, que deberá cambiar nuevamente el chip para enfocarse decididamente en la parte final del campeonato de Primera División, donde debe resolver su permanencia en la máxima categoría de nuestro fútbol.Este viernes por la mañana, el plantel de Juan Manuel Llop, que el próximo sábado 17 recibirá en el Monumental a Quilmes en la reanudación del fútbol, realizó en el predio un trabajo regenerativo -los que jugaron frente al Tricolor-, mientras que los suplentes hicieron fútbol en espacios reducidos. Pero no estuvieron todos a disposición, ya que hubo varias ausencias por molestias físicas que no revisten gravedad, como Fernando Luna, Ramiro Costa, Gabriel Gudiño y Leandro Díaz, aguardando sus recuperaciones con vistas el encuentro ante los Cerveceros. En tanto, el arquero Lucas Hoyos volvió a quedar marginado de la práctica por un problema personal, recordando que Mathías Abero está desgarrado y aún no se sabe si podrá ser tenido en cuenta.La Crema entrenará por última vez este sábado por la mañana y volverá el lunes a la tarde a los trabajos luego del descanso dominical.Mientras tanto, la dirigencia albiceleste se reunirá la próxima semana con el uruguayo Emiliano Romero para resolver su continuidad en la institución rafaelina, ya sea en Primera o en la B Nacional. Los dirigentes de la Crema harán uso de la opción de compra del volante con sus pares de Juventud Las Piedras del vecino país, club dueño de los derechos federativos del jugador. En tanto, el defensor Gastón Campi podría continuar su carrera en Estudiantes de La Plata, ya que el Pincha compraría el 80% del pase del jugador que pertenece a Racing Club. Mientras que San Lorenzo está muy cerca de llevarse a Gabriel Gudiño, el actual goleador de Atlético y una de las gratas revelaciones del campeonato.