En la Quinta de Olivos con periodistas de espectáculos

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El presidente Mauricio Macri recibió ayer en la Quinta de Olivos a un grupo de periodistas de espectáculos para dialogar con ellos sobre la situación del país y su percepción del rumbo del Gobierno. El encuentro comenzó a las 17:00 en la Residencia Presidencial, a la que arribaron Angel De Brito, Luis Ventura, Marcelo Polino, Carlos Monti, Susana Roccasalvo, Adrián Pallares y Mariana Brey.Por fuera de las actividades anunciadas oficialmente por la Casa Rosada, la reunión fue "sin agenda" con el objetivo de dialogar con los periodistas respecto de la situación del país. Según manifestó Brey, "la reunión con el Presidente fue informal" y le pudieron "plantear diferentes puntos de vista", aunque aclaró que no se trataron temas puntuales de política ni de la farándula."Muchos piensan que es frivolizar la agenda del presidente. ¿Piensan que bajamos de Marte, que no nos afecta la inseguridad, la desocupación? Creamos mucha más audiencia que la mayoría de los serios, porque sabemos comunicarnos con nuestro público", había manifestado el pasado jueves De Brito a través de su cuenta de Twitter.En el mismo sentido se expresó Polino, quien resaltó que fueron "invitados por el señor Presidente por la llegada" que tienen "a la gente desde hace muchos años".Si bien no se distribuyeron fotos de la reunión de Macri con los periodistas, poco antes de su realización De Brito subió una imagen a su cuenta de Twitter en la que dice "llegando" a Olivos y en la que se ven Polino -al volante- y Brey.