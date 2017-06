Alfonsín pidió por un gobierno de unidad

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El diputado radical Ricardo Alfonsín advirtió ayer que la actual situación económica del país "no es menos grave que la heredada" y sostuvo que para superarla "hace falta un Gobierno de unidad nacional". Alfonsín recordó que en 2015 se había referido a la situación económica diciendo que "era tan grave que se hacía necesario, para superarla, un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, sociales y económicas; y hasta un gobierno de unidad nacional".A juicio del diputado, enfrentado a la conducción de la UCR, "la actual situación económica no es menos grave que la heredada: tipo de cambio similar al de 2015 (el más atrasado de los 12 años del FpV); déficit fiscal y comercial creciente; niveles de inversión y actividad económica baja; altas tasas de interés; inflación contenida a costa de lo anterior; endeudamiento creciente".En este contexto, sostuvo que es necesario "lograr acuerdos esenciales para superar tan delicada situación" y le pidió al Gobierno de Mauricio Macri que "después de las elecciones" convoque "a un compromiso conjunto de todas las fuerzas políticas". "Se necesita de humildad y grandeza para comprender la necesidad de un Gobierno de unidad nacional fundado en esos acuerdos esenciales. Ojalá esté equivocado y no sea necesario lo que propongo, porque no es sencillo materializarlo", completó.