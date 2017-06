Igualdad en Barranquitas

Con un adelanto disputado en nuestra ciudad, se puso en marcha anoche la 11ª fecha del Torneo Apertura de Primera A liguista. En el barrio Barranquitas, igualaron en un atractivo encuentro con muchos goles, Sportivo Norte y Atlético de Rafaela 3 a 3. La Crema se puso en ventaja con goles de Matías Valdivia (17’ PT) y Ramón Barraza (30’ PT), mientras que para el local descontó Daniel Barrera (28’PT). Posteriormente, Lucas Quiroz (12’ ST) amplió la diferencia para la visita, pero al minuto volvió a descontar para el duelo de casa Juan Espíndola (11’ ST). Hasta que en una de las últimas, Maldonado (45’ ST) le dio el empate al elenco de Juan Orellana, que hace varias fecha que no consigue ganar. Atlético terminó el partido con 10 jugadores por la expulsión de Facundo Ortega (28’ ST). Con esta igualdad, Sportivo alcanzó los 20 puntos y Atlético 11.El resto de la jornada se completará el domingo con los siguientes partidos: Humberto vs. 9 de Julio; La Hidráulica vs. Ferro; Libertad vs. Brown; Ramona vs. Unión y Peñarol vs. Florida.Ben Hur 28 puntos; Unión 23; 9 de Julio 22; Sportivo 20; Libertad 15; Peñarol 14; Brown 12; Quilmes, Florida y Atlético 11; La Hidráulica 8; Ferro 6; Ramona 5 y Humberto 4.