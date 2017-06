Macri recibió fuerte respaldo de Merkel

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El presidente Mauricio Macri recibió ayer un importante respaldo de la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, quien elogió las reformas implementadas por el Gobierno de Mauricio Macri "para fortalecer la economía" y destacó que la relación bilateral tiene "potencial" para crecer "más fuerte". Ambos mandatarios también acordaron apoyarse mutuamente en el marco del G20 y ratificaron la importancia de lograr "este año un primer acuerdo" entre el Mercosur y la Unión Europea, aunque la germana anticipó que "se va a negociar duro" y aclaró que "no se verán colmados todos los deseos de la Argentina".En lo que fue el comienzo del traspaso de la Presidencia Pro Tempore del bloque de las potencias y los países emergentes, que en un mes tendrá su cumbre en la ciudad alemana de Hamburgo, los jefes de Estado de ambas naciones manifestaron sus coincidencias y su intención de profundizar la cooperación en ese foro internacional, así como el anfitrión definió a la visita como "una muestra de afecto y apoyo a este proceso que ha comenzado en la Argentina"."Espero que cada día hagamos un mejor equipo entre la Argentina y Alemania en beneficio de nuestra gente para generar oportunidades de desarrollo, de trabajo para los argentinos", resaltó el líder del PRO, quien destacó la presencia de empresarios de ese país europeo y los invitó a que "participen en las licitaciones de transportes, infraestructuras, energías, salud, desarrollo de biotecnología".A su turno, la canciller alemana subrayó que su llegada al país fue en un "momento oportuno" y celebró el rumbo que tomó la Casa Rosada: "Usted con su Gobierno emprendió un camino realmente importante hacia las reformas con mucho valor, fortaleciendo la economía, volviendo a abrir a la Argentina hacia el mundo", afirmó."En esta asociación todavía podemos lograr un potencial más fuerte", señaló la líder de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, quien agregó que las empresas de su país "siempre desean conexiones marco fiables, sabiendo que se reducen las trabas burocráticas, que hay transparencia en las licitaciones y todo eso es lo que caracteriza hoy en día a la Argentina". Acerca del G20, Macri resaltó las coincidencias respecto de puntos como "la igualdad de oportunidades para la mujer en el empleo, la digitalización, la capacitación frente a las nuevas tecnologías, las infraestructuras", ya que destacó la necesidad de "focalizarse" en algunas temáticas: "En las últimas reuniones del G20 hubo demasiados temas y eso perdía foco"."La Argentina va a hacer su propuesta de ejes específicos para este G20 lo haremos después de julio", anticipó. Mientras tanto, la visitante celebró que "las prioridades fijadas por Alemania contarán con el apoyo de Argentina" y agradeció "la estrecha cooperación en el marco de la agenda del G20"."La Argentina nos apoya fuertemente y por supuesto que el año que viene vamos a devolver esta cooperación", afirmó. A la vez, Macri destacó que "es muy importante" el "apoyo" de Merkel para que la Argentina sea "socio permanente y pleno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)"."Es un paso adelante en esto de asumir compromisos a largo plazo de la Argentina con el mundo, para que generemos más puentes de confianza entre nosotros y la comunidad", indicó el Presidente, ante lo cual la europea manifestó: "Estamos muy contentos en ser socios en un mundo en el que hay que cooperar sobre reglas concretas y apoyamos los esfuerzos argentinos de acometer reformas y también el deseo argentino de convertirse miembro de la OCDE".Respecto de las negociaciones para avanzar en un arreglo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el jefe de Estado aseguró que "es muy importante que se pueda avanzar este año en un primer acuerdo". "Eso va a generar una enorme posibilidad de desarrollo entre ambas regiones. El socio natural para América Latina es Europa. Más allá de que construimos relaciones con el mundo entero, esperamos algo especial por parte de nuestros hermanos europeas en esta integración", añadió el líder de la Casa Rosada.Al respecto, Merkel ratificó "el deseo de la Argentina de alcanzar rápidos progresos en este sentido", pero advirtió que "se va a negociar duro" ante las duras posiciones de algunos países europeas en lo que hace al área agrícola. "Tenemos una agricultura que tiene una mirada un poco escéptica. Pero cuando hay la voluntad de concluir un acuerdo, desde la perspectiva de la Unión Europea hay buenos motivos para hacerlo", señaló. Y agregó: "Hay que aceptar compromisos. Por supuesto que se va a negociar duro. Tampoco se verán colmados todos los deseos de la Argentina. Habrá que hacer concesiones en ambas partes, pero en el conjunto va a redundar en beneficios de todos".Finalmente, ambos líderes se refirieron a la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París contra el Cambio Climático y al flagelo del terrorismo. "Alemania está convencida de que vivimos en un mundo interconectado en el que sólo vamos a poder resolver los problemas juntos, porque si no, no habrá prosperidad para nadie. Con el aislamiento se pueden tener algunas ventajas por poco tiempo, pero en el largo plazo no es para nada positivo", indicó la alemana, ante lo que el argentino ratificó su compromiso con el acuerdo y destacó que lanzó "en forma muy agresiva el desarrollo de las energías renovables en el país".En lo que respecto a los ataques de grupos extremistas, Merkel reconoció que "el tema del terrorismo va a jugar un papel en el G20 porque es una amenaza y un desafío mundial", mientras que Macri concluyó: "En esto no hay grises. Uno tiene que estar realmente del lado que vamos a combatir este tipo de violencia".