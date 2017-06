Argentina ante Brasil en el debut de Sampaoli como DT

La Selección argentina de fútbol se enfrentará hoy a su par de Brasil en un partido amistoso que se llevará a cabo en la ciudad australiana de Melbourne y en el cual el entrenador Jorge Sampaoli debutará como técnico del elenco albiceleste.El encuentro se jugará a partir de las 7:05 en el Melbourne Cricket Ground de Australia, contará con el arbitraje del local Chris Beath, y será televisado en directo por la TV Pública y por la señal de cable TyC Sports.Sampaoli tendrá su debut en el banco del conjunto de Argentina tras reemplazar a Edgardo Bauza y en la conferencia de prensa advirtió: "No vamos a negociar el estilo. Más allá de que el rival sea importante, priorizamos imponer nuestra idea de juego"."El estilo es uno. Hay matices, para no ser predecibles. Vamos a proponer una forma de jugar, pero con variantes. Las variantes las creamos para no ser analizables por el rival", dijo, tras lo cual destacó que Lionel Messi y Paulo Dybala "son muy importantes para Argentina".El técnico señaló que Messi "superó" sus expectativas y dijo que el futbolista del Barcelona de España "es muy sencillo, muy compañero y un líder natural", mientras que reconoció que le gustaría que Mauro Icardi "juegue unos minutos", pero admitió que "es difícil por la lesión que tiene".En cuanto al armado del equipo, el zaguero Nicolás Otamendi terminó el entrenamiento del miércoles con un golpe y, si bien estaba en duda su presencia, la misma fue confirmada ayer mientras que en relación al esquema, Sampaoli optaría por utilizar un sistema 4-2-3-1.Según pudo verse en el ensayo de fútbol el defensor Jonatan Maidana será de la partida al igual que el lateral derecho José Luis Gómez mientras que Gabriel Mercado jugará por el sector izquierdo de la defensa.Además Sampaoli pondrá en la parte ofensiva a los jugadores Lionel Messi, Paulo Dybala, Angel Di María y Gonzalo Higuaín.Tite decidió darle descanso a algunos jugadores fundamentales para el andamiaje de la Selección de Brasil y el principal ausente es Neymar, pero también quedaron al margen Marcelo y Dani Alves. Estos dos últimos disputaron la definición de la Liga de Campeones en Cardiff, representando a Real Madrid y a la Juventus, respectivamente, por lo cual el técnico prefirió que se tomen vacaciones.Sergio Romero; José Luis Gómez, Jonatan Maidana, Nicolás Otamendi, Gabriel Mercado; Lucas Biglia, Ever Banega; Lionel Messi, Paulo Dybala, Angel Di María; Gonzalo Higuaín. DT: Jorge Sampaoli.Weverton, Fagner, Thiago Silva, Gil e Filipe Luís; Fernandinho; Paulinho, Renato Augusto, Philippe Coutinho e Willian; Gabriel Jesus. DT: Tite.Melbourne Cricket Ground (Australia)Chris Beath7:05TyC Sports - TV Pública.