Los Pumitas sufrieron el poderío de Sudáfrica

Los Pumitas cayeron ante un gran equipo como los Junior Springboks por 72 a 14, en el tercer partido del World Rugby U20s Championship que se está disputando en Georgia. El conjunto sudafricano fue superior sobre todo en la segunda mitad, cuando dominó las acciones. Aprovechó el hombre de más durante esos primeros diez minutos del complemento y desde ahí, escapándose en el score, siempre mantuvo el control.Ahora, el equipo argentino jugará por el 9° y 12° puesto y nuevamente ante Georgia el día martes 13 de junio, desde las 8:30 am en el Meskhi Stadium. Cabe recordar que para el compromiso de ayer no fue convocado el rafaelino Mayco Vivas.Juan Pablo Castro; Tomás Malanos (cap), Facundo Ferrario, Felix Luna y Bautista Delguy; Tomás Albornoz y Matías Sauze; Nicolás Walker, Marcos Kremer y Bautista Stavile; Lucas Paulos y Nahuel Milán; Jeremías Tarter, Leonel Oviedo y Rodrigo Martínez. Ingresaron: José Luis González, Santiago Pulella, Alejandro Luna, Franco Molina, Juna Molina, Gonzalo García, Juan Bautista Daireaux y Teo Castiglioni. Entrenador: Gastón Conde.Manie Libbok; Yaw Penxe, Wandisile Simelane, Damian Willemse y Gianni Lombard; Curwin Bosch y Embrose Papier; Juarno Augustus, Ernst van Rhyn (cap) y Len Massyn; Ruben van Heerden y Hendre Stassen; Carlu Sadie, Johan Grobbelaar y Kwenzo Blose. Ingresaron: Gerhard Steenekamp, Daniel Jooste, Wikus Groenewald, Salmaan Moerat, Muller Uys, Francois de Villiers, Stedman Gans y Jeanluc Cilliers. Entrenador: Chean Roux.Tantos en el Primer Tiempo: 5′,17′ y 37′, Goles de Bosch por Tries de Grobbelaar, Lombard y Penxe (S); 10′ y 35′, Tries de Grobbelaar y Willemse (S); 14′, 30′, Goles de Albornoz por Tries de Luna y Malanos (A); Amonestado: 14′, Wandisile Simelane (S). Resultado Parcial: Argentina 14 – Sudáfrica 31.Tantos en el Segundo Tiempo: 2′, 17′, 35′ y 39′, Goles de Bosch por Tries de Augustus, Papier, De Villiers y Cilliers (A); 7′, Penal de Bosch (S); 11′ y 33′, Tries de Lombard y Libbok (S).Amonestados: Franco Molina (A); Tomás Malanos (A) Árbitro: Frank Murphy Cancha: Avchala Stadium, Tbilisi.