Frigerio: “En 2019 vamos a gobernar en Santa Fe”

En su visita a Santa Fe gracias a la inauguración de Tecnópolis Federal el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, uno de los funcionarios de mayor exposición del gobierno de Cambiemos, hizo declaraciones importantes respecto del futuro político que augura para nuestra provincia.En la conferencia de prensa realizada luego de la presentación Frigerio, ubicado a la par de Lifschitz, elogió a Corral “por el crecimiento” que ha tenido Cambiemos, y vaticinó que en 2019 esperan gobernar Santa Fe.El Ministro puntualizó que “el radicalismo es parte fundacional de Cambiemos. Cambiemos no existiría si no fuese porque hace dos años, el radicalismo, el PRO, la Coalición Cívica y otros partidos tomamos la decisión de conformar un espacio nuevo en la política argentina. Y lo hicimos con el escepticismo de muchos, quienes pensaban que no íbamos a poder conformar este frente. Poco daban o apostaban a que este frente pudiera llegar a constituirse y competir en las elecciones a 2015, y sin embargo competimos. Pocos, aún menos, apostaban a que pudiéramos ganar esa elección y, sin embargo, ganamos. Y muchos menos todavía apostaban a que pudiéramos fortalecer este espacio político durante la gestión, pero con mucho esfuerzo y con mucha responsabilidad, todos los días fortalecemos y hacemos crecer Cambiemos que es, sin lugar a dudas, el espacio político más importante del país, más valorado por la ciudadanía con mayor, capacidad de política territorial de la Argentina”.Respecto de la posibilidad de llegar al gobierno de Santa Fe en 2019 expresó: “No estamos pensando hoy en la elección de 2019. Entendemos que esta consolidación que estamos viendo de Cambiemos se va a seguir fortaleciendo en los próximos años y que vamos a ser una opción de gobierno y de poder en todas las provincias argentinas”. Pero a su vez agregó que “en la medida en que sigamos dando respuestas al mandato de la gente y que sigamos transformando la Argentina, también estamos seguros de que en la elección de 2019 vamos a tener Cambiemos gobernando en más provincias argentinas, y por supuesto Santa Fe no es la excepción”.Obviamente Frigerio aprovechó para hablar de Albor Cantard, el primer candidato a diputados por Cambiemos al afirmar que “Cantard está trabajando desde el primer momento en el equipo del Presidente" y destacó que "tendrá un rol fundamental en el Congreso de la Nación”.