Sportivo recibe a Atlético

Este viernes se pone en marcha la 11ª fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con el adelanto que disputarán en barrio Barranquitas Sportivo Norte y Atlético de Rafaela, cotejo que comenzará a las 21:30 hs y las Reservas desde las 20 hs.El “Negro” viene de derrotar por 1 a 0 a Florida en Clucellas, mientras que la ‘Crema’ perdió por la mínima ante Ben Hur, el líder del torneo. Precisamente el ‘Lobo’ puede festejar el título el próximo domingo, cuando esté recibiendo a Argentino Quilmes.Arg. Humberto vs. 9 de Julio, La Hidráulica vs. Ferrocarril del Estado, Dep. Libertad vs. Brown de San Vicente, Dep. Ramona vs. Unión, Peñarol vs. Florida de Clucellas.Ben Hur 28 puntos; Unión 23; 9 de Julio 22; Sportivo 19; Libertad 15; Peñarol 14; Brown 12; Quilmes 11, Florida 11; Atlético 10; La Hidráulica 8, Ferrocarril del Estado 6; Dep. Ramona 5; Humberto 4.El pasado domingo se jugó la sexta y penúltima fecha del Apertura de Juveniles en la Primera C. En el Juvenil Mayor Juventud Unida llega a la última fecha con 18 puntos y su escolta, Belgrano de San Antonio tiene 16. En la Menor, San Isidro es líder con 14 y Susana tiene 13.Los resultados y lo que se viene:Juv. Unida 2 (Maximiliano Dayer y Fabricio Gorlino) - Sp. Libertad 1 (Máximo Imhoff), Bella Italia 3 (Lucas Días x 2 y Walter Mansilla) - San Antonio 1 (Francisco Ramírez), San Isidro 1 (Samuel Baretta) – Aureliense 1 (Matías Domingorena), Esmeralda 0 – Susana 1 (Alex Blatter).Juv. Unida 4 (Facundo Ruffiner x 2, Tomás Aimar y Nahuel Gerez) - Sp. Libertad 1 (Matías Muñoz), Bella Italia 0 - San Antonio 3 (Marcos Velázquez, Martín Griglio y Enzo Suárez), Esmeralda 4 (Rodolfo Flores, Agustín Vázquez y Andrés Bruno x 2) – Susana 0. A Egusquiza le dieron los puntos ya que Aurelia no presentó la divisional.Libertad E.C. vs Atl. Esmeralda, Dep. Susana vs San Isidro, Aureliense vs Bella Italia, San Antonio vs Juventud Unida.