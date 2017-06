Avanzaron los tres de Primera

Con un triplete de su eterno goleador José Sand, Lanús, vigente campeón del fútbol argentino, le dio una lección futbolística a Sportivo Barracas, que milita en Primera C, al superarlo por 5 a 1 en Formosa, por los 32avos de final de la Copa Argentina. Los otros tantos fueron anotados por Matías Rojas y Matías Sánchez, mientras que para el elenco de Barracas marcó Emanuel De Porras.El "Granate", en la próxima ronda, enfrentará al ganador del partido entre Unión de Santa Fe y Nueva Chicago, que todavía no tiene fecha de disputa.Olimpo de Bahía Blanca avanzó de ronda al superar 1 a 0 a Ferro Carril Oeste, de la Primera B Nacional. El delantero Milton Coniglio fue el protagonista de la victoria, al concretar el único tanto del encuentro a los dos minutos del complemento, en cancha de Quilmes. En la próxima ronda, el conjunto bahiense, dirigido por Walter Perazzo, se enfrentará al ganador de Racing y Mitre de Santiago de Estero, que se postergó para el martes, cuando iba a jugarse este domingo.En último turno, Atlético Tucumán y All Boys igualaron 1 a 1 en el tiempo reglamentario y en los penales el conjunto tucumano se impuso por 4 a 1, con el arquero Luchetti como figura excluyente. En 16avos enfrentará a Independiente.21:10 (TyC Sports) Gimnasia LP vs Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, en Banfield (Héctor Paletta).