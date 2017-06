Atlético le ganó a Almagro

Mereció mucho más y lo ganó con lo justo. Así es este equipo de Atlético de Rafaela. Lo tuvo para ganarlo por goleada pero falló en la definición y terminó superando a Almagro por 1 a 0 y se clasificó a los 16avos de final de Copa Argentina, instancia en la que se medirá con Banfield.

El conjunto dirigido por Juan Manuel Llop logró el pase a la próxima instancia gracias al gol de su figura, Gastón Campi, a los 13 minutos del segundo tiempo.

En el estadio Julio Humberto Grondona, la "Crema" fue superior al "Tricolor" y de no ser por la impaciencia que mostró a la hora de definir o las buenas intervenciones del arquero Cristian Limousin pudo haberlo ganado mucho más holgadamente.

Atlético, que puso en cancha un mix entre habituales titulares y suplentes, dominó en la primera etapa ante su rival de la B Nacional en donde tuvo aproximaciones y llegadas, pero recién en el comienzo del complemento pudo abrir el marcador, y fue superior.

En el primer tiempo el arquero Limousin tapó un remate de Pittinari y luego le controló un mano a mano a Itabel. En una contra encabezada por Gaggi, con continuidad en Gudiño el tucumano Díaz no pudo definir. Sobre el cierre de los primeros 45m Almagro tuvo las suyas. Primero, con un remate abierto de su goleador Reniero, y luego con una de Barboza.

A poco de iniciarse el complemento, un centro desde la izquierda de Itabel lo capturó Campi y de volea lo liquidó a Limousin para el 1 a 0 que a la postre sería definitivo.

El "Tricolor" solo pudo arrimar peligro a los 20m con un zurdazo de Grahl y que Macagno mandó de manera estupenda al córner. Luego volvió a ser todo del conjunto de Primera que desperdició situaciones de gol por doquier, en algunas ocasiones por la falta de precisión propia y en otras por Limousin, como cuando a los 33m desvió otro remate de Pittinari.

Atlético de Rafaela sigue adelante en la Copa Argentina, se hizo acreedor de 560.000 pesos de premio, y desde hoy volverá a enfocarse en su principal objetivo: mantenerse en Primera División, torneo en el cual continúa dando pelea para evitar el descenso.



Dos averiados. La presentación de Atlético ante Almagro en la tarde de ayer dejó a Diego Montiel con un traumatismo en el tabique, con posible fractura. El mediocampista había ingresado en el complemento para reemplazar a Soloa.

Por su parte el juvenil Enzo Gaggi recibió una fuerte paralítica en el cuádriceps de su pierna izquierda y es por eso que no pudo continuar.

Sobre el final del encuentro también tuvo que ser asistido el arquero Ramiro Macagno, con un golpe.



¿Blondel de Selección? El defensor tuvo su debut en Primera hace apenas un par de partidos y está sumando sus primeros minutos en el primer equipo de Atlético de Rafaela. Sus buenas actuaciones despertaron el interés de varios y su condición de Suizo-Argentino (su padre nació en Suiza) le abriría una posible convocatoria al seleccionado Suizo. El porteño, de 20 años, y que solo vistió la camiseta de la ‘Crema’ está siendo observado. Por el momento, solo trascendidos, y por Alberdi no llegó ninguna convocatoria oficial.





La síntesis del encuentro:



Atlético de Rafaela: Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Oscar Carniello, Teodoro Paredes y Gastón Campi; Facundo Soloa (46m Diego Montiel – 76m Santiago Paz) y Lucas Pittinari; Gabriel Gudiño, Kevin Itabel y Enzo Gaggi (52m Mauro Albertengo); Leandro Díaz.



Suplentes: Tagliamonte, Baroni, Martino y Borgnino. DT: Juan Manuel Llop.



Almagro: Cristian Limousin; Nicolás Sansotre, Nicolás Arrechea, Matías Di Benedetto y Abel Luciatti; Nahuel Basualdo (63m Pablo Vergara), Franco Quiróz (85m Mateo Acosta), Ezequiel Gallegos (74m Ariel Cháves) y Francisco Grahl; Emanuel Barboza y Nicolás Reniero.



Suplentes: Centeno, Iglesias, Sardella y Ledesma. DT: Jorge Jiménez.



Gol en el segundo tiempo: 13m Gastón Campi (AR).

Amarillas: Carniello, Blondel, Gudiño (AR); Arrechea, Barboza, Luciatti, Reniero (A).



Estadio: Julio Humberto Grondona.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Asistentes: Duilio Montello y Guillermo Santillán.

Cuarto árbitro: José Carreras.