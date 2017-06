Emotiva ceremonia del Círculo de la Prensa

Como lo hace cada 7 de junio, el Círculo de la Prensa de nuestra ciudad propició un acto para evocar el Día del Periodista, y desde hace un tiempo a esta parte, la ceremonia se resuelve en dos tramos.En principio una comitiva se dirige hasta el busto en homenaje a Mariano Moreno donde deposita una ofrenda floral, luego la segunda parte tiene como escenario el Teatro Lasserre del Centro Ciudad de Rafaela.El acto protocolar dio inicio con el ingreso de las Banderas de Ceremonias de establecimientos locales y a continuación fue entonado el Himno Nacional.La ceremonia fue presidida por las autoridades de la entidad organizadora, acompañadas por el ministro de la Producción de la Provincia, Luis Contiggiani, acompañado por el senador por nuestro Departamento, Alcides Calvo, el diputado provincial Omar Martínez; Tatiana Santori, subscretaria de Comunicación pública del Municipio; concejales de la ciudad, el juez Deggiovani, periodistas y familiares de periodistas que fueron distinguidos.Tras la lectura de las glosas, que recordaron el porqué de la elección del 7 de junio para exaltar esta profesión, la defensa de la libertad de expresión y otra temática inherente a la actividad, se brindó espacio para que alumnos de diversos establecimientos diesen lectura a trabajos realizados en relación a la fecha, puntualizando reflexiones al respecto.Así desfilaron por el escenario Luisana Ratti, de la Escuela Moreno; Santino Mirabella de la Escuela Luisa Raimondi de Barreiro, Lucas Torres de la Escuela Nicolás Avellaneda, Ezequiel Torres de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y un grupo de la Universidad Católica de Santiago del Estero.A continuacioń se escuchó un mensaje del presidente del Círculo de la Prensa, Carlos Socetti, quien efectuó una evocación sobre Mariano Moreno y reflexionó acerca del periodismo. Se refirió a la institución que está celebrando el septuagésimo séptimo aniversario y plantó como objetivo recuperar la personería jurídica.La conductora del acto dio lectura a una salutación remitida por el intendente Luis Castellano.Seguidamente Luis Contiggiani entregó a Carlos Socetti obsequios para ser entregados a los periodistas de la ciudad. El titular de la cartera productiva dirigió un breve mensaje, resaltando que "me sumo a este gran homenaje, transmito el saludo del gobernador Miguel Lifschitz- quien por razones públicamente conocidas no puede estar acá- .Destacó que "el periodismo es un trabajo por vocación muy especial", ofreciendo una cita de Carlos Altamirano que recurriendo a Martínez de Estrada señaló" hay como dos historias en Argentina que todavía no han hecho síntesis, una revolucionaria; la otra colonial, dos presentes en forma permanente", ojalá que la tarea periodística pueda contribuir a que tengamos mucha más emancipación que colonialismo".Finalmente comenzaron a desarrollarse los reconocimientos a periodistas , en primer término fue para Leonello Belleze exhibiéndose un vídeo.Al no encontrarse ningún familiar presente en el acto, nuestro compañero Víctor Fux debió recibir la placa recordativa, y en sus palabras evocó a Bellezze, recientemente desaparecido, con términos muy elogiosos y cargados de afecto, señalando que desarrolló una vida en esta profesión y exaltó su pródiga generosidad que permitía hacer sus experiencias a todo aquel que desease iniciarse en el oficio, con gran convicción lo catalogó de Maestro de Periodistas, dueño de una capacidad inalterable hasta sus últimos días.También fue homenajeado quien fue nuestro Director, fallecido recientemente, Miguel Buffelli, tras la exhibición de un vídeo en el que fueron exaltados detalles de su personalidad, su hijo, Santos Buffelli, recibió la plaqueta y agradeció a quienes homenajearon a su padre.Finalmente también fue homenajeado Carlos Daniel Beceyro, periodista recientemente desaparecido, tras un vídeo que lo evoca, su hija, Tina, recibió la distinción y agradeció el gesto.Seguidamente fueron entregadas plaquetas a la trayectoria, la primera de ellas fue para Sivano Volpe, al no estar presente en la ceremonia recibió la plaqueta Walter Quaino.También fue homenajeado Edgardo Piedrabuena, proyectándose un vídeo y agradecido por parte del homenajeado.Finalmente se entregó un reconocimiento a Carina Ortiz, integrante del Círculo de la Prensa, porque el año pasado fue distinguida como Mujer del Año por su labor en la comunidad Guía de la parroquia San Antonio de Padua.