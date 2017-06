"Me entusiasma la llegada de Sampaoli"

Lo dice de una manera distendida Gonzalo Bonadeo compartiendo un grato momento en Café Martínez, en el barrio de San Telmo, a metros de la empresa Torneos y de AM 750, emisora en la que lleva adelante “Arqueros, ilusionistas y goleadores”, una tira diaria de 18 a 20 que comparte con Ezequiel Fernández Moore y Ariel Scher, entre otros.

La referencia es un lugar común por estos días, después que se confirmara que Jorge Sampaoli tomaba la decisión de aceptar la propuesta de AFA para hacerse cargo del seleccionado mayor y por lo tanto, la opinión del mundo del fútbol cubrió todo el arco de las expectativas debido al alto impacto mediático que el tema encontró por lo controversial de la salida del Sevilla y el poco margen de credibilidad que disponen los nuevos directivos que impulsaron la idea.

Bonadeo es un todo terreno en temas deportivos y una figura de buena recepción en la opinión pública; sus maratónicas coberturas a través de la televisión en eventos que paralizan al país, le han conferido credibilidad a sus presentaciones y valor a sus opiniones que lo instalan como una marca inalterable en determinados segmentos.

El alto grado de información sobre diferentes disciplinas, invitan a ajustar el foco de la entrevista y por eso, nos quedamos con la figura del entrenador nacido en Casilda y que después de 15 años volvió a su país para intentar el objetivo primario de clasificar al próximo mundial de Rusia y construir un perfil de identidad futbolística, que ha deambulado en las últimas gestiones, sin suceso.

“Te dije que me entusiasma (ratifica), pero no tengo claro todavía si este es el momento para un técnico de estas características; en realidad lo sería incómodo para cualquiera, sucede que cuando investigás el modelo de su trabajo y sus parámetros de exigencias, la adaptación puede ser un obstáculo mayor que en otro caso”.

“La situación del seleccionado en las eliminatorias es más que incómoda, ya no hay margen para nada, entonces, llega Sampaoli con su método que, aún flexible, como describe el propio Marcelo Bielsa al referirse a sus convicciones filosóficas, y encuentra un plantel con ciertos referentes bajo la lupa, con un líder como Messi al que hay apuntalar anímicamente por las sucesivas frustraciones con el equipo nacional, con jugadores vigentes en su influencia europea sin un correlato al momento de servir a la causa y como si esto no fuera suficiente, las necesidades impostergables de una renovación y de un cambio casi rotundo de sistemas de juego, ergo, el tiempo de trabajo, solo sería el mejor aliado para tal desafío”.



POCO TIEMPO Y

MUCHA TAREA

Ese aspecto que analizaba Bonadeo es clave, y por eso su entusiasmo encuentra lógicos reparos. “¿Cómo haces todo eso en pocas semanas?... y si además el calendario te recibe con un partido frente a Brasil, que más allá de la categoría de amistoso, su resultado puede condicionar el crédito popular que sin dudas ha generado su llegada…”.

“Sampaoli es un trabajador obsesivo y sus últimos trabajos además, fueron acompañados por logros deportivos, para muchos, impensados. Aquellos que lo fustigan, alegando que trabajar en Chile o en el Sevilla, no es lo mismo que asumir el liderazgo en la Selección Argentina, donde sobran obligaciones y faltan títulos, no hacen una lectura apropiada; yo valoro lo que dejó en esos procesos, porque alcanzar las metas sin todo el recurso humano adecuado, esconde una épica, llevar a Chile por primera vez a lo más alto del continente y a una holgada clasificación para la próxima edición de la Champions al Sevilla, requiere mucho más que de convicciones y esas aptitudes no sobran en el mercado”.

El buen clima de la reunión, permite una digresión imprescindible cuando le propongo una evocación sobre su padre fallecido hace unos meses. Diego Bonadeo fue un hombre de pluma pesada y principio innegociable; miembro de una generación dorada de periodistas de raza, controvertidos y leales.

“Me fui preparando para el final, en los últimos tiempos se había refugiado y no tenía esa rebeldía de salir a pelearla, logré persuadirlo que me acompañara en este nuevo programa como columnista y sin embargo solo aceptó hacerlo pero dejando sus testimonios grabados. Conservó hasta el final sus diferencias con distintos actores de la vida política y deportiva de este país con mucha lucidez y firmeza, evidentemente, ha sido un referente de este oficio”.

El café se terminó enfriando como pasa en estos casos, nos distraemos un poco por un pibe que se acerca a la mesa con su madre y le pide un autógrafo y otro joven que lo saluda efusivamente recordándole que gracias a él tiene laburo en los medios.

Gonzalo Bonadeo es portador de una genética a la que no hay que llevar a ningún laboratorio, respira con inquietud periodística y procede en consecuencia sin impostaciones y todo eso, se hace aún más visible, en un mano a mano. Es probable que lo tengamos por Rafaela en poco tiempo y esta percepción, se multiplique con aquellos que buscan de los comunicadores, valores como la inteligencia y la moderación, mucho más en tiempos de cicatrices rebeldes.