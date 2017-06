Disconformismo en la zona con la obra del Vila-Cululú

Días atrás se realizó una reunión de la "Comisión de Seguimiento" de los productores y vecinos Autoconvocados de las Cuencas Vila-Cululú, Calaveras y Las Penquitas, en la localidad de Presidente Roca, con presencia de delegados de 11 localidades y otros asambleístas que se acercaron espontáneamente para participar del debate. Allí se analizó y evaluó la presentación que funcionarios del Ministerio de Infraestructura y Transporte, más precisamente de la Secretaría de Recursos hídricos, realizaron el último día del mes de mayo en el Nodo Rafaela, donde se informaron las medidas incluidas dentro del plan de saneamiento de la Cuenca Vila Cululú-Calaveras-Las Penquitas.A través de un parte de prensa la “Comisión de Seguimiento” fue terminante respecto a los alcances y desarrollos de los trabajos. Considerada la presentación como “muy pobre e insatisfactoria”, “incluso negando a considerarlo un Plan Integral como pretende la Secretaría de Recursos Hídricos, sino muy parcial e incompleto”.Además especificaron que “es parcial por cuanto solo contempla el tramo que va desde Cañada Sunchales hasta la Ruta 70, omitiendo la consideración aguas abajo de Sunchales (hacia el oeste) y la situación y continuidad al sur de la Ruta 70, donde se ha verificado la presencia de canales irregulares e ilegales. Y se contempla en el proyecto solo el canal principal Vila-Cululú y no una red de canales secundarios y obras accesorias y menores, indispensables para drenar todos las subcuencas presentes en el Departamento, como así tampoco los canales Calaveras-Las Penquitas, y tampoco la alternativa que en su momento se manifestó estar analizando, de canales trasversales (hacia el oeste) a modo de aliviadores”.Por otra parte advirtieron “un grado e incoherencia en algunas propuestas técnicas e intención de beneficiar a determinadas colonias o determinados pueblos que mediante influencias o negociaciones obtienen tratamiento especial y beneficioso. Son reiteradas las denuncias de negociaciones de intendentes o representantes del Departamento para buscar un tratamiento especial a determinados predios”.Además se refirieron en la comunicación al agua que ingresa desde el oeste: “en extremo improvisado, incompleto y preocupante son las mediciones que se manifestó haber realizado del drenaje proveniente de la provincia de Córdoba, ya que fue hecho solo en un par de lugares, en un registro corto de tiempo, y en momentos que no coinciden con las mayores precipitaciones registradas en los últimos años. Esta masa de agua que drena desde la vecina Provincia es uno de los principales problemas de la Cuenca y no es atendida en el pretendido Proyecto Integral adecuada ni seriamente”.“Tampoco se atiende la situación (todavía hoy candente) de la línea oeste que comprende puebles como Eusebia, Marini, Ramona, Fraga, Bauer y Sigel y Josefina, en los cuales aún se verifica cantidad de campos anegados y no se prevé ni explico cómo serán drenados los mismos.Todos estos temas han sido materia de reclamo reiterado de esta Comisión, quedando patente la falta de compromiso con una solución integral y de largo plazo, habiendo presentado solo un refrito de imágenes y propuestas realizadas varias veces en los últimos años, pero casi nada nuevo, profundo, definitivo e integral”, continuaron diciendo.Por otra parte se refirieron a la presentación que se hará el próximo 21 de junio de las obras definitivas para la zona y el factor “político”: “No queremos pensar que estas presentaciones tienen un fin electoral, pero todo indica que es lo que está sucediendo. No hay novedad, no hay integralidad del plan, se filtran intereses y necesidades de políticos en campaña”.Aprovecharon para informar que se resolvió inmediatamente establecer un contacto con el Ministro Garibay, los Ing. Bertoni y Mijich y los Comité de Cuenca involucrados para manifestar estas opiniones. Además manifestaron el deseo de establecer rápidas reuniones con estas autoridades y afirmaron “mantener un estado de alerta y movilización” de todos los afectados.Finalmente ofrecieron una reflexión sobre la situación: “si este es el proyecto definitivo el departamento Castellanos se seguirá inundando y la vida y futuro de miles de habitantes de todos estos pueblos será con el agua a las rodillas y los pies en el barro”.