Día del periodista: agasajo del municipio

Ayer fue celebrado el día del Periodista razón por la cual el intendente, Luis Castellano y su equipo ofrecieron un agasajo a quienes diariamente nos desempeñamos en los medios de comunicación social.Respondiendo a la convocatoria iniciamos la mañana con un desayuno-agasajo ofrecido en dependencias de Toribio.La oportunidad fue propicia para el intercambio de buenos deseos y se oyeron dos mensajes, en primer término la subsecrataria de Comunicación Pública, Tatiana Sartori y luego hizo lo propio el titular del Ejecutivo Municipal.Deseó feliz día y remarcó que "para nosotros es muy grato y muy significativo tenerlos a todos acá, gracias porque hay muchos periodistas y muchos medios y es significativo porque al haber multiplicidad de medios y multiplicidad de voces en nuestra ciudad, de alguna manera el acceso a la información pública está garantizado".Remarcó que "nuestro desafío es tener cada vez más ciudadanos comprometidos formados e informados de lo que pasa en la ciudad, lo que de alguna forma implica también un control de gobierno, y también significa que el gobierno está cerca de la gente, una de las premisas más importantes que tenemos como gobierno, estar cerca de la ciudad, contar con ciudadanos informados y tener distintos canales de comunicación para que la información circule, la información fluya", recordó a continuación algunas herramientas informativas puestas a disposición de la ciudadanía, desde el gobierno municipal.El intendente Castellano agradeció el trabajo del equipo de la Subsecretaría de Comunicación Pública, "que son los que facilitan ese acercamiento entre la información y la comunidad".Tras desear un feliz día a los que asistieron y a los que debieron quedarse en sus puestos de trabajo manifestó que "me parece que hay que mantener estos encuentros simbólicos, de conmemorar las fechas, hacerse un paréntesis para pensar el rol de cada uno, me parece que es fundamental, sobre todo ahora que la información fluye rápidamente, donde todo dura tan poco".Señaló que "el gran desafío de la comunidad es formarse, a todos nos duele cuando se nos critica, pero de la disidencia sale el crecimiento, de aceptar las críticas sale el crecimiento, de un proceso en nuestro caso, un crecimiento rafaelino de crecimiento y de proyección, justamente viene de la diversidad, entonces señores yo tengo que agradecerles por todo lo que hacen todos los días".Reflexionó acerca de la actividad del ciudadano común, que hace un trayecto diario a su trabajo, su lugar de estudio, etc y que a veces al recorrer el distrito se asombra de las obras ejecutadas y por la transformación lograda "esa vía de transformación la hace el gobierno local, y la necesidad de informarse de los vecinos la cubren ustedes. Eso tengo que agradecerlo enormemente".Agregó "en el medio de este caso, hay noticias nacionales, eso es impresionante como condiciona la noticia local. Creo que hay que seguir bregando por la noticia local, es fundamental que se acompañe a la gente de Rafaela que también tiene sus cosas".Agradeció la tarea diaria que cumplen los medios locales, al equipo de Comunicación del Municipio.