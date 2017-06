Rubeo: "El oficialismo local no tiene palabra"

En una visita a Rafaela, el diputado provincial Luis Rubeo (PJ) fue muy duro con los principales referentes del justicialismo de esta ciudad, a quienes acusó de "no tener palabra". En una conferencia de prensa que brindó en una confitería céntrica en forma conjunta con el precandidato a concejal por la ciudad de Sunchales, Leandro Migliori y la militante local, Claudia Clivati, Rubeo dijo que no se "lleva" con el intendente, Luis Castellano y que desde hace tiempo tiene un mayor acercamiento con la concejal socialista, Natalia Enrico. En este sentido, reconoció haber mantenido "reuniones con Castellano sinceramente nunca hemos llegado a nada porque no tiene palabra. Fuimos a Intendencia, donde se acordó que se iban a armar dos listas en principio, pero después ellos no cumplieron. Además, tenemos diferencias porque trabajamos desde otro lugar, por ejemplo, en lo que se refiere a políticas sociales en el territorio, donde consideramos que han abandonado sectores donde hoy los necesitan".Rubeo, quien saludó a los periodistas en su día, estuvo el martes en Sunchales y ese día por la noche llegó a Rafaela donde compartió una "polenta" en la casa de una vecina junto a Clivati. "Todos saben que tenemos un acercamiento con el sector de Natalia Enrico, hace mucho que venimos trabajando. Hoy estamos fuera del peronismo, armando un espacio nuevo, tratando de ser amplios para llegar a un acercamiento con aquellos sectores con los que tenemos una cierta consonancia", explicó el diputado quien desde hace años mantiene una buena sintonía con el socialismo en la Legislatura.El legislador -quien al mediodía de ayer participó del acto por el Día del Periodista en la Legislatura santafesina junto al vicegobernador, Carlos Fascendini, y al titular de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti- en cuanto al presente en la ciudad, destacó que "hoy no tenemos el equipo territorial que está trabajando puntualmente en el sector norte, los equipos están trabajando una vez por semana dos horas. Si creemos que el flagelo de la ciudad, que son la inseguridad y las adicciones, se soluciona con quejas a la provincia por no enviar policías, nos preguntamos, qué hace el primer nivel de intervención que es el Estado local".Por su parte, Clivati sostuvo que "nosotros con el Socialismo tenemos muchos puntos en común como son las políticas de género, de los derechos humanos. El progresismo está muy cerca de lo que es el peronismo genuino y yo me siento muy cómoda con ese espacio". Además, admitió haber mantenido charlas con otros espacios como el Frente Renovador, y otro sector del PJ también de cara al proceso electoral.Por último, Rubeo indicó que tomó la decisión de no participar dentro del Frente Justicialista, ya que fueron cuestionados duramente. "Necesitamos un peronismo más abierto, con una clara definición, y saber cuáles son los límites, nuestro límite es (Mauricio) Macri ya que expresa políticas muy distintas a las nuestras", aclaró.A su turno, Migliori comentó que en la ciudad de Sunchales se renuevan tres bancas: “va a ser una elección bastante reñida, hay 5 o 6 listas para ocupar tres bancas y ya se sabe que serán candidatos dos ex intendentes además de la continuidad a la que aspira el presidente del Concejo. Creo que las posibilidades están, vamos a trabajar, caminar la ciudad, estar en contacto con el vecino”.