Bajaría la producción de trigo a nivel mundial

El Consejo Internacional de Cereales sostiene que la producción mundial de trigo caería más de15 millones de toneladas en 2017-2018 respecto a la campaña anterior y la de maíz perdería 31 millones de toneladas, mientras su demanda alcanzaría un récord histórico en la Argentina."El próximo ciclo comercial cerealero se anticipa como un quiebre en la sostenida tendencia a acumular inventarios de los últimos años", consignó la economista Emilce Terré de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en el Informativo Semanal de la entidad.Las perspectivas para la producción mundial 2017-2018 de trigo siguen apuntando a una retracción, fundamentalmente en los principales países exportadores, lo cual tendría un notable efecto en su nivel de inventarios.De acuerdo con la información, el conjunto de principales exportadores produciría un 8% menos en la campaña 2017-2018 de lo cosechado en la precedente.Las mayores caídas se dan en Australia y Estados Unidos y sólo podría verse crecer el cereal en el conjunto de la Unión Europea mientras que en la Argentina, el organismo prevé que incrementará su área sembrada a 5,7 millones de hectáreas de trigo, sostenida por los positivos márgenes brutos de producción y la abundante humedad de los suelos.Para Brasil, analiza que el área sembrada podría caer a un mínimo en cinco años lo que, según Terré, "podría resultar una buena noticia para las proyecciones de embarques locales a un año vistas, siendo el vecino país nuestro destino natural para las exportaciones de trigo".En tanto las labores de siembra avanzan a paso firme allí donde las condiciones del suelo lo permiten y se habría cubierto un 40% del área de intención en la zona núcleo productiva."Si bien la ecuación de márgenes da a favor de la apuesta por el cultivo (incluso a pesar de resultar más ajustados que el año pasado aún se mantienen en terreno positivo), la humedad excesiva de los suelos se impone", indicó la especialista.En el mercado, en tanto, se mantiene firme la tonelada de trigo en 2.600 pesos en las ofertas abiertas para entrega disponible o hasta $ 2.700 la tonelada por trigo de calidad, con PH 78 y proteína 10.5.Para la descarga en los meses venideros, en tanto, las ofertas abiertas quedaron en U$S 165 la tonelada y por trigo de la próxima campaña 2017-2018 (a descargar en diciembre 2017-enero 2018) se pagaban U$S 155 la tonelada y hasta U$S 5 la tonelada más por el cereal de calidad.En cuanto al maíz argentino se presenta muy competitivo por "la ingente cantidad de mercadería que la Argentina espera volcar al mercado internacional en los próximos tres meses y las perspectivas de menos oferta y más demanda a nivel global para el próximo ciclo", dijo Terré."El abultado saldo exportable (de maíz argentino) podría fácilmente alcanzar los 23 a 24 millones de toneladas. Buenos precios y oferta adecuada lograrán sin duda impulsar la actividad en las semanas que vendrán", analizó.En la búsqueda de reunir la mercadería para efectuar estos embarques, las ofertas en el recinto de la BCR, "operaciones mostraban primas más que interesantes para aquellos vendedores que estuviesen dispuestos a entregar el grano en las siguientes 24 a 72 horas".Así, que las ofertas abiertas en el segmento disponible se mantienen en $ 2.300 la tonelada y para este tipo de operaciones se pueden haber pagado entre $50 y $ 100 adicionales por cada tonelada negociada.