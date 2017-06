Leve suba internacional

El primer remate del mes de junio de Global Dairy Trade cerró en U$S 3.395, un 0,6% más que el último evento.

El comienzo del mes de junio continuó con tendencia en suba en cuanto a los precios lácteos internacionales, pero con un aumento moderado de 0,6%, según el remate del Global Dairy Trade elaborado días atrás.El primer remate del mes, presentó una suba de 0,6% llegando a un precio promedio de U$S 3.395 TON. La Leche en Polvo Entera y la Leche en Polvo Descremada, dos de los principales productos del remate, tuvieron resultados distintos. En el caso de la Leche en Polvo Descremada, tuvo un resultado positivo llegando a U$S 2,156 TON, un 7,9% más que la subasta anterior. La Leche en Polvo Entera, cerró con signo negativo, llegando a un 2.9% menos que el evento anterior, lo que arrojó un valor de U$S 3,143 la tonelada.