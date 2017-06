Violeta de los alpes

Mágicas e irresistibles, sus hojas parecen la obra de un gran artesano, y produce flores que son una invitación a transitar mundos exóticos e inaccesibles.El tiempo frío las estimula, y prefieren la placidez de la sombra y el sol de la mañana, antes que la brusquedad del viento o la intensidad luminosa de la tarde.Frente alguna de estas alternativas indeseables, conviene tomar la precaución de regarlas con agua de la heladera.Les encanta vivir en pisos altos y saben destacarse en el discreto paisaje invernal.EL ESPIRITU DE LA SEMILLAEsta magnífica plantita brota a partir de un órgano de reserva denominado “cormo”, por lo que adhiere a la categoría de bulbosa.Para aprovechar las semillas que dan sus flores, deben plantarse en febrero y mantenerse en suelo húmedo. Cuando aparecen los primeros brotes, comienza a gestarse el órgano de reserva.Durante los tres primeros años no produce flores, solo brota desde febrero hasta octubre y luego, sus hojas se secan. Este período corresponde al paulatino crecimiento del cormo. Una vez que ha acumulado las sustancias suficientes, florece sin pausa desde abril hasta noviembre.Impacientes, abstenerse. La tarea es apta y recomendable para los que disfrutan la posibilidad de sorprenderse, aunque para ello sea necesario un lapso considerable. Un voto para los que persisten en la espera y, para los demás, existe la también gratificante posibilidad de adquirir la planta en un vivero. De esta manera no hace falta esperar tres años para saber de qué color serán las flores.A LA HORA DE ELEGIRSeleccione plantas de tonos similares. Conseguirá un impacto visual sorprendente y el realce maravilloso del conjunto.El color blanco o el rosado claro son los colores ideales particularmente para aquellos sitios más pequeños y oscuros. Pero si dispone de un espacio amplio, prefiera los tonos fuertes para que se distingan a lo lejos.Decídase por violetas que presentan hojas enteras, sin bordes dañados. Verifique que los bulbos al presionarlos ofrezcan resistencia.Deseche aquellas que tengan el centro blando, los tallos esponjosos o las flores mustias.Recuerde que es más importante la presencia de pimpollos en la base de las hojas que la cantidad de flores.CUIDADOS+ Abonos: no necesitan abonos, pero pueden regarlas – una vez por mes – con fertilizante diluido en elagua de riego.+ Poda: retire las flores, apenas se marchitan, cortándolas en la base del tallo.+ Riego: riegue todos los días con agua fría, porque el riesgo de morir por falta de humedad es muy alto. Si la temperatura ambiente se eleva más de lo usual, coloque cubitos de hielo sobre la maceta y déjelos que se derritan allí.+ Evite que el agua caiga directamente sobre el bulbo. Riegue contra el borde del recipiente.Corramos al vivero a elegir las más lindas. Adiós.