Presentaron Línea de Educación y Comunicación Ambiental

Ayer por la mañana la directora del Instituto para el Desarrollo Sustentable, María Paz Caruso realizó la presentación de la Línea de Educación y Comunicación Ambiental, que desarrollan de manera articulada con diversas secretarías del Municipio.“Hicimos una encuesta a las docentes y ellas nos comentaron qué les parecía que tenían que sumar o cambiar para este año. De ahí se desprenden los nuevos ejes de acción que nos proponemos y que hayamos ampliado el convenio e incorporado a la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Estamos trabajando en toda una serie de acciones, para innovar y salir un poco de lo que es la Gestión Integral de Residuos, poder tocar además otras temáticas”, afirmó Caruso.En esta línea, se enmarca la Muestra de Arte Sustentable, que como bien explicaron la secretaria de Cultura, María Josefa Sabellotti y la profesora de Arte, Daniela Caneva, “busca este año seguir trabajando con las escuelas, a través del arte con material sustentable y además hacer intervenciones en la vía pública. Consideramos importante crear una mayor conciencia desde acciones visibles para las personas que transitan el espacio público”.El secretario de Servicios y Espacios Públicos, Daniel Ricotti, expresó que para la Gestión Integral de Residuos, “el Instituto de Desarrollo Sustentable es una herramienta muy fuerte”. En este sentido, recalcó que “sin la capacidad y la conciencia de la ciudadanía es imposible mantener una ciudad en el estado que tiene la nuestra. Además este esfuerzo que realizamos desde el municipio, con equipamiento de última generación, con el trabajo sin descanso de cada uno de los compañeros trabajadores de la recolección, no podría concretarse sin la conciencia del vecino, de la empresa. Sin la ciudadanía toda sería imposible lograr cumplir con los objetivos que nos trazamos entre todos a principio de año”.“Cuando hablamos de Gestión Integral de Residuos no hablamos solo de la bolsita que se pone afuera. Hay una tarea muy importante de separación y puesta en valor de muchísimos materiales. En el relleno sanitario trabajan más de 80 personas constituidas por empleados municipales y cooperativas, y ese trabajo tan efectivo no se puede hacer sin la primera separación en origen”, aseveró el funcionario, exponiendo la línea de trabajo más reconocida del instituto, en articulación con su secretaría.A continuación se procedió a la firma del Convenio con UCES y con el Instituto Superior del Profesorado, para trabajar en la campaña de concientización “Creando Conciencia”, de la que participarán alumnos de ambas instituciones. Lo que sigue, como bien explicó Caruso, es una etapa de selección y capacitación de quienes trabajarán en la campaña.Por último, Mariana Allasia, subsecretaria de Economía Social y Empleo, hizo referencia a la línea de empleo verde que vienen trabajando con la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovacción y Relaciones Internacionales, y la línea de capacitaciones vinculadas a Economía Social: “Largamos dos capacitaciones. Una destinada a formar a personas que tengan ganas de producir árboles nativos, para cubrir una demanda que es presente y que es futura, y forestar espacios públicos y corredores. Además, ya salimos con la inscripción del Curso de Hidroponia, con más de 100 personas inscriptas, lo que superó ampliamente nuestras expectativas. La ventaja es que uno puede aplicar esta técnica sin necesidad de tierra, con agua, y uno puede producir sus propias verduras y frutas. En principio para el autoconsumo y luego a gran escala”, concluyó la funcionaria en la que fue la última de las acciones presentadas.