Actividad de Activá para conocer el Mapa Social

El sábado, se llevó adelante el tercer módulo del programa Activá denominado "Activá a descubrir el mapa social” en las instalaciones de UNRaf. El objetivo del módulo fue dar a conocer la importancia del sector social rafaelino utilizando el Mapa Social Rafaela 2015.Durante la jornada, en un primer momento, se realizó un desarrollo teórico conceptual de las organizaciones de la sociedad civil, su evolución y sus tendencias globales a través de la disertación de Natalia Aquilino, Licenciada en Ciencia Políticas, (Universidad Nacional de Rosario) y Posgraduada en Políticas Públicas y Desarrollo Local (Universidad Nacional de Rosario).Luego, retomando lo trabajado en los módulos anteriores se profundizó en las características de las OSC, funciones y ejemplos de ellas en Rafaela, poniendo énfasis en las instancias de articulación y en la experiencia local.En una tercera instancia, la disertante explicó a los jóvenes de qué se trata el Mapa Social de Rafaela y se trabajó en distintas comisiones en la sala de computación de la universidad, con la finalidad de tener un conocimiento más amplio sobre las entidades y empezar a pensar en una temática de interés para crear un proyecto social.Entre los testimonios de los jóvenes participantes, Belén Astegiano, comentó: “Me gustaría trabajar sobre cuestiones de género, me parece que es una temática que está en la agenda y que todavía quedan muchos derechos por conquistar, me gustaría trabajar en organización de la sociedad civil sobre esa temática y sino crear una nueva”.Por su parte, Martin Ledesma, planteó: “Me gustaría participar en una Organización de la Sociedad Civil que fomente más participación de los jóvenes y donde se trate el cuidado del Medio Ambiente”. A su turno, Atenas Brizuela, afirmó: “No conozco el mapa social, no lo utilicé nunca. En una organización civil me gustaría trabajar con temáticas involucradas con las cuestiones de género y trabajar con sectores vulnerables de la sociedad”.Avanzado en el desarrollo del Programa Activá, en el próximo módulo los alumnos recibirán herramientas específicas sobre la formulación de proyectos, con el objetivo de avanzar en su trabajo final.