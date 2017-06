"La inflación será la mitad del año pasado"

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, afirmó que en 2017 la inflación será la "mitad de la que tuvimos el año pasado" y pronosticó que en el cuarto trimestre se ubicará en el uno por ciento mensual."Estamos convencidos de que estamos entrando en una zona de inflación mucho más baja, en el cuarto trimestre vamos a estar en el 1% mensual", señaló el funcionario en declaraciones a Radio La Red.El ministro recordó que "el año pasado la inflación fue entre 37 y 38%, y este año la inflación va a ser cercana a la mitad con el aumento de tarifas", con lo que la inflación se ubicaría entre 18 y 19 por ciento, un punto por encima de la meta del Banco Central.Indicó que "bajar la inflación, más allá de la quita de subsidios en servicios, va a permitir una situación fiscal más sólida".Dujovne consideró que "este año no nos va a jugar en contra la economía brasileña" al pronosticar una recuperación de la actividad en el país vecino", al tiempo que no definió "cuándo irá al Congreso el proyecto de blanqueo laboral" y que "el de reforma tributaria va a ir después de las elecciones".El ministro rechazó la crítica de que este es un gobierno para ricos al señalar que "tenemos la visión completamente inversa" y cuestionó la administración kirchnerista porque "no pudo bajar el 30% de pobreza durante 10 años de mandato".El jefe del Palacio de Hacienda destacó que "hay un boom de créditos hipotecarios ajustados por inflación y se animan a sacarlo porque ven que el Banco Central se ocupa" y finalmente aseguró que "en dos o tres años la deuda dejará de crecer y por otro lado, 3 de 4 pesos que se emiten de deuda son para pagar deuda vieja, solo 1 de los cuatro pesos está generado por el déficit fiscal".