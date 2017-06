Llop: “Hay luz de esperanza”

Finalizado el entrenamiento de ayer por la mañana en el estadio y previo al viaje a Capital por Copa Argentina,habló en conferencia de prensa, aclarando su posible llegada a Newell’s, la importancia del encuentro de hoy ante Almagro y lo que se le viene a la ‘Crema’ en el torneo.Atlético viene de ganar en Mendoza pero los resultados lo dejaron al borde del descenso, a pesar de esto, ‘Chocho’ sigue confiado y esperanzado: “Estamos bien,porque hicimos un excelente año y terminarlo de la mejor manera y es ganando todo lo que queda.En relación al juego de hoy, el DT contó: “Nosotros vamos a jugar como lo venimos haciendo, quizás no tengamos tantos espacios pero lo importante es que juguemos un partido como lo hicimos contra Godoy Cruz”. En relación a Almagro, Llop apuntó: “Vimos el partido ante Chacarita, un equipo muy solidario, muy típico de la B Nacional. Nos vamos a tener que adaptar a ese tipo de rival, a ese juego y potenciar lo nuestro”.En relación a la decisión de colocar a Campi como marcador de punta por izquierda el DT señaló: “Necesitamos buena seguridad en esa zona, jugó bastante tiempo ahí pero hace bastante que no lo hace, con un rendimiento muy bueno en la zaga, y para no modificar mucho el resto de la defensa”. Y agregó: “Estamos cubiertos, seguros, y liberamos en esa zona a Gaggi, es una prueba para lo que viene en el torneo, con la baja de Abero”.Sobre el interés de Newell’s Llop declaró: “El presidente me quiere, es una buena posibilidad, lo manifesté siempre,. Nosotros, y los dirigentes ya saben de esta situación desde hace tiempo,, no podemos gastar energías en diálogos sobre un tema que todavía no tiene importancia”, apuntó.