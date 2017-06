El sueño cumplido de Sampaoli

El entrenador de la Selección argentina, el casildense Jorge Sampaoli, se mostró feliz por cumplir un "sueño" y manifestó que espera colmar "las expectativas de la gente". "Tener la posibilidad de ponerme el buzo de la Selección es un sueño cumplido. Uno siempre desde chico, como amante del fútbol, quiere jugar en la Selección. Eso no se pudo dar. Después, cuando sos director técnico, querés ser el entrenador de la Selección", afirmó en una entrevista dada a conocer por la web de la AFA.Sostuvo además que "lo único" que espera "es cumplir con las expectativas de la gente, para que pueda reencontrarse con el equipo". Sampaoli consideró que "el predio de Ezeiza es uno de los mejores del mundo" y lo definió como "un lugar espectacular para tratar de generar todo lo que tenga que ver con la práctica del fútbol".El DT advirtió que como en las selecciones no se puede trabajar mucho tiempo con los futbolistas "lo más importante es elegir a aquellos que tengan la chance de potenciarse juntos, porque muchas veces hay muy buenos jugadores, pero juntos se neutralizan". "Lo más importante de la gira será encontrarnos con un grupo de futbolistas a los que le podamos transmitir una idea. Después, el desarrollo de los partidos va a ser bastante dificultoso porque son escenarios diferentes, con motivaciones distintas, pero trataremos de que la gira sirva para lo que realmente importa; el partido con Uruguay", expresó.Sobre la definición de las Eliminatorias para Rusia 2018, el DT opinó que "cada detalle terminará definiendo quién va a clasificar" y sostuvo que Argentina cuenta con "un plus por tener al mejor del mundo", en referencia a Lionel Messi. "Llegar hasta acá sabiendo que no soy un referente en el fútbol argentino es el reconocimiento a cómo juegan mis equipos, y no tanto a mí como persona, lo que le da un valor importante a todo mi cuerpo técnico", cerró.