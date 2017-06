Pascual será candidata del PRO o no competirá

En la jornada de lunes, se supo que los sellos partidarios de la Unión Cívica Radical como del Partido Demócrata Progresista quedaron -tanto en la Provincia como en nuestra ciudad- dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Y el PDP dejó en claro, también, que no participará por fuera del FPCyS. Esto generó la casi salida de la que hasta hace algunas horas era la candidata de los sucesores de Lisandro de la Torre: Marta Pascual. Es que dejó en claro que no quiere ser candidata ni dentro del Frente Progresista -por la postura del Socialismo hacia el Gobierno Nacional- ni encabezando una lista del PDP por fuera de algún Frente. "Mi postura es hacia Cambiemos", sentenció.La referente del PDP, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), manifestó que: "saben que -como la UCR- el Partido Demócrata Progresista forma parte del Frente Progresista en la Provincia y de Cambiemos a nivel nacional. De hecho, nuestra Diputada Nacional, Ana Copes, participa del interbloque Cambiemos. Y yo sigo esta misma línea. Creo que es un momento clave para apoyar al Gobierno Nacional, es una situación muy particular de la Nación. El Frente Progresista, sobre todo, la postura del Partido Socialista, no me representa, porque es bastante contrario al Gobierno Nacional. Incluso, llegó a decir que su límite era Macri"."El Partido había decidido no participar de internas o de alguna lista dentro del Frente Progresista, al menos, aliado al socialismo. Hubo algunos cambios, aparentemente, en el Congreso partidario del sábado 28 de mayo. También se había decidido que podíamos ir solos, como PDP, en las elecciones. Yo no quiero encabezar una lista en esas condiciones, porque habiendo tres Frentes gobernantes, que van a competir, me parece que el PDP no es un partido vecinalista y corresponde tomar una postura más determinada. La mía es hacia Cambiemos", señaló. Dicho de otra forma: o acompaña a Raúl "Lalo" Bonino en su lista o no participaría."Incluso, en algún momento, había sido conversado también con los radicales, participar de una interna para poder conformar luego una lista en las generales. Pero, el panorama hoy en día, es muy incierto", dijo y detalló: "por lo que he visto, el PDP se inclina por participar dentro del Frente y, quizás, compartiendo una lista".¿Hubo contactos con el PRO? "Sí, claro", respondió. "Esa propuesta ya existía anteriormente. Se está hablando esto, como también existen negociaciones con la UCR. Pero no existen definiciones de qué lugares podría haber ocupado el PDP", indicó.La fecha límite será el viernes, cuando se cierren las listas. "Me parece que no debió haber sido así, de llegar a estas últimas instancias", completó. "Yo siempre quise trabajar en proyectos. En épocas de elecciones, uno pasa mucho tiempo hablando de alianzas y conveniencias. Toda una faceta de la política qu ees bastante destructiva y que hace perder mucho tiempo. Uno tiene que saber hacia dónde ir: no es lo mismo el Frente Progresista que Cambiemos", sentenció.¿Hay un quiebre en el PDP? Para Pascual, no se llega a una fractura. Pero reconoció que las opiniones estaban demasiado divididas. "No prevalecía ninguna de las posturas", indicó.También dejó entrever un alejamiento del partido: "no he participado de la última reunión. El PDP tenía decidido aceptar un lugar en la lista de 'Lalo' Bonino si era el segundo puesto, un lugar expectante. Creo que se han apurado a tomar decisiones: esa propuesta, quizás, podía llegar".BONINO, SIN SORPRESAS"No me llama la atención la postura, porque es la misma postura que tenía, cuando Marta era representante del PDP", indicó Raúl "Lalo" Bonino, en declaraciones a "Algo dirán". "Desde el radicalismo se plantea la misma postura. La respuesta definitiva aún no está, porque las pretensiones de los socios son demasiado elevadas y generan desequilibrios con otros. No todo el mundo va a terminar contento", completó.¿Será el PDP y la UCR o es un socio u otro? "A título personal, me gustaría que sean los dos. Pero en vista de cómo se miran entre vecinos, es complicado", sentenció.