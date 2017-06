Muriel, Vimo y Camusso, candidatos del oficialismo

Los misterios comienzan a develarse. En la jornada de hoy, a partir de las 10:30, frente a la Escuela Municipal de Música, llegará a su fin uno de ellos: la nómina de candidatos a concejales por parte del oficialismo local.

Desde hace rato se barajaban algunos nombres y dos de ellos finalmente aparecerán: Jorge Muriel buscará la reelección de la banca a la que accedió tras el fallecimiento de Silvana "Chany" Fontanetto, mientras que la Subsecretaria de Salud, Brenda Vimo, lo acompañará.

El tercer lugar de la fórmula lo ocupará alguien que en las elecciones provinciales pasadas estuvo encabezando una de las nóminas del Frente Renovador; pero que para las generales, ya se lo veía en el comité peronista: Hernán Camusso, quien hoy está a cargo de la Defensoría del Pueblo local.

El resto de los nombres aún no están confirmados, pero al cierre de la edición, había casi una plena seguridad de que Celia García y Leonardo Crossetti serían los que completarían la lista de titulares.

Vale destacar que el acto estará encabezado por Omar Perotti, Luis Castellano, Alcides Calvo y Roberto Mirabella y que en caso de mal tiempo, el encuentro se realizará en la Casa Justicialista Lehmann 517. Curiosamente, no fue la primera opción para la presentación de la lista. Quizás haya sido para evitar resquemores con el resto de las listas que estarán dentro del Frente Justicialista.



¿TRES MAS?

Por ser los representantes del grupo político que conduce la ciudad desde 1991 y que pone en juego dos bancas, la del oficialismo aparece como la más importante dentro del PJ. Pero la confirmación de que Leonardo "Tati" Parra volverá no solo a competir, sino que lo hará dentro del Justicialismo, también merece un párrafo aparte.

Sucesor de una de las principales figuras del peronismo de la década del '80, Parra había tenido dos intentos por ingresar a la arena política: como precandidato a Intendente en 2011 y como candidato a Concejal en 2013. En aquella oportunidad, tomó una decisión estratégica equivocada: decidió ir por afuera del PJ. Si lo hubiera hecho por dentro (análisis que se hace "con el diario del lunes", claro está), hubiera conseguido el segundo lugar en aquella nómina que encabezaba "Chany", postergando a Marcelo Lombardo y hubiera ingresado al Concejo. En 2015, rompió con quien lo había acompañado en 2011: Silvio Bonafede, hoy Presidente del Concejo.

Por otra parte, el Movimiento Evita ya había presentado a su precandidata: Florencia Armando. Una joven de 30 años que hasta la semana pasada era comerciante aunque ahora puso en marcha su estudio contable y con una importante trayectoria como militante. Incluso no descartan que el ex técnico de Ben Hur y Atlético, el consagrado Carlos Trullet, pueda sumarse a esta lista.

Asimismo, no se descartaba anoche que se presentara una cuarta lista, con un perfil más cercano al kirchnerismo, liderada por el "histórico" militante peronista Rubén "Pocho" Bossana.

Quienes al cierre de esta edición habían decidido bajar sus precandidaturas eran Juan Senn y Miguel Acosta.