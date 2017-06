Ducler murió de un paro cardíaco no traumático

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El financista Aldo Ducler falleció como consecuencia de un paro no traumático desencadenado por una "isquemia", a raíz de infartos cardíacos previos y problemas en su corazón, según determinó la autopsia preliminar realizada en el marco de la investigación de las circunstancias de su muerte. Según el adelanto del examen al que tuvo acceso NA, el corazón de Ducler pesaba unos 650 gramos, casi el doble de lo normal, y contaba con antecedentes de infartos anteriores.La necropsia también detectó un alto porcentaje de obstrucción en la arteria aorta. La "isquemia" que le provocó el paro cardíaco es la detención o disminución de la circulación de sangre en las arterias. Así lo indicó el médico forense Héctor Di Salvo, en el marco de la investigación de la muerte de Ducler, ocurrida la semana pasada en circunstancias dudosas mientras caminaba por el centro porteño.No obstante, aún se aguardaba el resultado concluyente de estudios de vísceras e hisopado de fauces, a fin de determinar si existió en el cuerpo alguna sustancia que pudiese ocasionar la muerte. El financista Ducler falleció el jueves pasado mientras caminaba por la calle San Martín, y hubo todo tipo de especulaciones alrededor de su muerte, a raíz de que él había pedido audiencia con las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) para aportar información sobre el vaciamiento de YPF durante el gobierno de Néstor Kirchner.Los resultados preliminares de la autopsia fueron entregados al juez de instrucción Osvaldo Rappa y al fiscal Adrián Peres, ambos a cargo de la causa. Según las primeras informaciones, Ducler aún estaba con vida cuando fue trasladado desde donde cayó descompuesto en la vía pública al hospital Argerich a bordo de una ambulancia de un servicio privado que llegó al lugar instantes antes que lo hiciera el SAME.Juan Manuel Ducler, el hijo del financista, había definido como "muy dudosa" la muerte de su padre, luego de denunciar que recibía "amenazas".UIF INVESTIGARALA DENUNCIALa Unidad de Información Financiera (UIF) comenzará a investigar la denuncia que hizo antes de morir el financista Aldo Ducler, aunque espera antes los documentos que presentaría su hijo Juan Manuel. Según explicó el presidente del organismo, Mariano Federici, una vez que reciban las pruebas sobre el caso las evaluarán y, "en caso que sean corroboradas", elevaran la acusación a la Justicia.Ducler denunció semanas atrás a funcionarios del gobierno anterior por el manejo de los fondos recibidos por la provincia de Santa Cruz por regalías petroleras que le debían desde la gestión de Carlos Menem. Federici precisó, en una charla con periodistas, que se entrevistó con el hijo del dueño de la consultora Mundo Abierto, quien le contó que ya presentó la denuncia judicial al respecto ante el juez Claudio Bonadio.De acuerdo con el funcionario, Juan Manuel Ducler se comprometió a entregar toda la documentación referida al tema y que no había aportado su padre cuando hizo la primera presentación, que además "estaba firmada solamente por dos iniciales"."Al momento, no se ha aportado más información que el documento que circuló públicamente, que narra de manera muy genérica ciertos hechos con la promesa de aportar eventualmente información adicional, pero esa información todavía no ha llegado a la Unidad", detalló Federici.