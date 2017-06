Cartas de Lectores

Sr. DirectorEn este caso, me permito dirigirme a ustedes, respecto de la extracción de ejemplares de eucaliptos en predio vecino al barrio 17 de Octubre de nuestra ciudad.Siendo nativo y criado en Rafaela, arquitecto por formación académica desde el año 1983; habiendo trabajado y construido en esta ciudad, pertenecido a distintas comisiones directivas del Colegio de Arquitectos, participado en el PER -Plan Estratégico de Rafaela- es que me permito hablar del Paisaje Urbano que ustedes, por acción o por omisión, han contribuido a destruir.La extracción indiscriminada de esos ejemplares, dentro de un espacio público de uso lúdico permanente y único solaz para los habitantes de ese barrio; merece una explicación que ustedes no han dado.Es más, dudo que exista tal explicación. Más bien excusas para un accionar autoritario y destructivo.Si van a justificar semejante accionar en el “temor” a que se caigan por los vientos y tormentas; bien pudieron pensar en una poda y posterior apuntalamiento, una extracción escalonada, o una nueva plantación pautada; en fin, ideas positivas. Lugar es lo que sobra.Es tan difícil, lento y costoso crear un Paisaje Urbano, como fácil y rápido resulta destruirlo. Y poco sustentable. Si entendemos que Rafaela cuenta con un “Instituto para un Desarrollo Sustentable”, debería hacerse hincapié en plantar y no en arrasar.Similar suerte han corrido los árboles de calle Aguado y las casuarinas de avenida Italia. En ambos casos se cambió el paisaje urbano. ¡Y para peor!Las pruebas están a la vista, las especies plantadas son de inferior porte y su seguimiento ha sido deficiente. Faltaría que ahora, donde estaban los eucaliptos, planten coco- pindó... como flora autóctona y gran sombra!Las autoridades de Rafaela se llenan la boca diciendo que plantan un sinnúmero de ejemplares, pero no mencionan el pésimo récord que tienen esos retoños. Muy pocos sobreviven porque el seguimiento es nulo.Yo los desafío a ustedes a que encuentren una cuadra -sí, una cuadra, no una manzana- de Rafaela en la que no falten al menos 5 ejemplares.Busquen, miren, recorran, caminen la ciudad y verán que no la encuentran; en todas las calles de mi Rafaela faltan árboles y no es sólo culpa del vecino.Ustedes han contribuido a destruir una parte del paisaje urbano de esta ciudad y, lo que es peor, no estoy seguro de que no se repita.Porque ya ha sucedido.Porque nadie se los dice.Porque hay impunidad.Porque nos vamos acostumbrando a la desidia.Gabriel E. Giussani (Arquitecto)DNI 13.224.321