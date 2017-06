Paro de empleados de Medio Ambiente

Los trabajadores que se desempeñan en el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia resolvieron, durante una asamblea, realizar un paro total de actividades sin concurrencia en los lugares de trabajo este miércoles. "La medida se debe al incumplimiento de lo acordado referido al otorgamiento del suplemento institucional y de numerosos expedientes que regularizan, en parte, la estructura orgánica funcional, todos ellos en la Secretaría de la Función Pública dependiente del Ministerio de Hacienda y Economía" se informó desde UPCN.El gremio indicó que las medidas de fuerza se vienen intensificando, tras varias semanas de espera en las cuales se realizaron asambleas diarias, estado de alerta y quite de colaboración, sin tener ninguna novedad hasta el momento.En este marco, UPCN solicitó a las autoridades "una urgente solución para no continuar intensificando las medidas de fuerza, dado que los compañeros decidieron que de no tener una respuesta sumarán un día más de paro por semana".