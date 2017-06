Se oficializaron 8 alianzas electorales para la ciudad

En la ciudad de Rafaela, al igual que en la Provincia, se presentaron 8 coaliciones de partidos para participar en las próximas elecciones, ya sea en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de agosto como de las generales de octubre próximo. Así lo confirmaron desde el Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe. La curiosidad radica en que hay dos alianzas que pretenden llevar el mismo nombre: se trata del Frente Renovador y de Cambiemos.La ratificación de la información llegó por parte de Roberto Pascual, prosecretario del Tribunal Electoral de Santa Fe, quien en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), manifestó que "en la ciudad de Rafaela van a participar los Frentes o Alianzas que se oficializaron a nivel provincial. No se ha presentado ninguna alianza específica para la ciudad de Rafaela. Es decir, no hay Alianzas distritales".En ese marco, van a tener al Frente Justicialista, al Frente Progresista Cívico y Social, Cambiemos, el Frente Social y Popular, el Frente Renovador y Cambiemos. En ambos casos, "todavía no se ha resuelto si llevará ese nombre o no. Tenemos dos presentaciones, con la pretensión de utilizar el mismo nombre. De todas maneras, sea resuelto en uno u en otro sentido, alguna de las dos participará con ese nombre en la ciudad de Rafaela", indicó Pascual.En el último minuto del domingo, se terminó definiendo en qué alianza o frente participaría cada uno de los partidos. "En el caso de Cambiemos, a nivel Provincial, el Partido PAIS hizo una presentación junto al Partido Autonomista, mientras que para las elecciones nacionales la coalición es con el Partido Popular Pastoral Ecuménico (PPPE). Por el otro lado, se oficializó con el PRO, el partido FE y la Unión de Centro Democrático (UCeDe). En el caso específico de la ciudad de Santa Fe, la alianza también incorpora al partido radical", comentó y agregó que el Frente Progresista carecerá del sello radical en la ciudad capital provincial. "Pero, en la ciudad de Rafaela, van a participar todos los actores: la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, Libres del Sur, Ari, Gen y Solidaridad e Igualdad", completó.En cuanto al Frente Renovador, su situación es similar a la de Cambiemos: "también se inscribieron y también hay dos pretensiones para la utilización de la sigla UNA. Una de las dos presentaciones, está integrada por Conservador Popular y Unión por la Libertad. La otra, por el Movimiento de Integración y Desarrollo, Demócrata Cristiano, y Tercera Posición". comentó Pascual a Galena.Pero, hay que hacer una aclaración: esto no evita que alguien con orígenes partidarios en un partido incluido dentro de una alianza, termine siendo candidato en otro Frente Electoral. Claro, participando pero sin el respaldo del sello partidario.Como siempre sucede, si bien el cierre de las presentaciones es a las 24, el trabajo continuó con tranquilidad hasta las 2, dado que debió seguir con la tarea de carga de datos de cada una de las presentaciones.CRONOGRAMAEl próximo cierre que tenemos es la presentación de listas de Frente o Partido, que va a ser el día 9. A partir de eso, el lunes 12, tendrían que venir antes de las 24, para hacer la presentación los partidos, pidiendo la oficialización.Se supone que el partido trae acá las listas que fueron aprobadas antes del día 9. Pero el 12, suele haber sorpresas y algún nombre se cae y es reemplazado por otros.