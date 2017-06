“Accionar judicialmente”

El arco político opositor planteó rápidamente sus diferencias con el gobierno provincial por el aumento de Aguas Santafesinas S.A. Luis Rubeo, diputado del PJ dialogó con LT10 de la capital santafesina y sostuvo que “el aumento es una muy mala noticia para los santafesinos. Hay un doble discurso del gobierno provincial”, afirmó. “Lifschitz le reclama a Macri por las políticas nacionales de tarifas y luego aumenta los servicios de la misma manera en Santa Fe”, resaltó molesto.“El gobierno provincial está llevando adelante un plan para sacarle el subsidio que le da todos los años a ASSA”, expresó el legislador. En este sentido indicó que “en un rato me voy a reunir con el defensor del Pueblo”, Raúl Lamberto quien también cuestionó este aumento. “Yo creo que hay que accionar de manera judicial. La gente ya no puede pagar el precio de los servicios porque las ventas se han reducido notoriamente. Esto va a terminar reventando”, destacó.Por último, el diputado provincial, Luis Rubeo expresó que “este aumento de ASSA es ilegal y no respeta el fallo de la Corte. Yo le pido a Lifschitz que reflexione sobre esta situación y revierta este tipo de medidas”, cerró.