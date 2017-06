House of Cards le respondió a Berni

BUENOS AIRES, 6 (NA). - La cuenta de Twitter de House of Cards respondió ayer el spot del exsecretario de Seguridad Sergio Berni, quien utilizó un montaje junto a los personajes de la serie para lanzar su candidatura de cara a las próximas elecciones legislativas.El exfuncionario kirchnerista había publicado un video montaje en el que se presenta junto al polémico protagonista de la serie, Frank Underwood, y el hashtag #YoPrefieroBerni. En el corto, una voz en off que simulaba ser la del personaje de ficción se dirigía a su esposa y le comentaba: "Claire, te presento a nuestro candidato para las PASO".Underwood, que es interpretado por el actor estadounidense Kevin Spacey, miraba además una pantalla de computadora en la que aparecía una foto suya que se fusionaba con la de Berni. Los productores de la serie original de Netflix decidieron responder al tweet con un GIF del actor acompañado por la frase #YoPrefieroUNDERWOOD."No sé si estar orgulloso o aterrorizado. Quizás ambas cosas", aparece en forma de subtítulos en la imagen posteada por la cuenta de House of Cards.La empresa ya se había metido en la política argentina en ocasiones anteriores, como cuando el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, había asumido la presidencia de forma transitoria durante el cambio de gestión. "@PinedoFederico Tu presidencia fue la más perfecta en la historia de la democracia. Espero tener tu apoyo el #4M", habían escrito en aquella ocasión.