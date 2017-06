Fue una experiencia fenomenal

Entre el 18 y el 21 de abril, en Madrid se llevó a cabo una nueva realización de la Pasarela Costura España, espacio liderado y presidido por Rubén Perlotti, un diseñador que logró en nuestra ciudad un cambio radical en el concepto de la actividad relativa a la moda, a punto tal que puede señalarse un antes y un después de su paso por Rafaela; en aquel entonces secundado por Daniel Giannini, y ahora igual, ya que este es el vicepresidente del espacio mencionado; como vinimos informándolo, tres profesionales rafaelinas participaron de las cuatro jornadas madrileñas, ayer, las tres se reunieron en nuestra Redacción para aportar su mirada acerca de la actividad concretada.Como se recordará desde nuestra ciudad concurrieron Alejandra Narváez ( Stylo Mannequin); Noemí Bontempi Vallone ( Stylo Diseño) y Mariela Lezcano en lo atinente a maquillaje y peinados.La profesional, reconocida modelo y hoy conductora de la Escuela Stylo Mannequin, creada oportunamente por Perlotti y Giannini, no ocultó su satisfacción por la convocatoria remarcando que "ya es el tercer año consecutivo en el que soy convocada por el diseñador Rubén Perlotti, que es el presidente de la Asociación Costura España, a participar de la propuesta. Mi desempeño es como directora de "backstage"- tras de la escena- y casting -selección-, lo tomo a este trabajo con tanto cariño, aprendo tanto de esta plataforma que se hizo internacional a partir de 2016, con la convocatoria a la diseñadora rafaelina Noemí Vallone, ella fue la que abrió esta parte, y este año ya fueron trece diseñadores latinoamericanos los que participaron."Es algo que valoro mucho y aprendo, soy una persona que me gusta aprender, estoy continuamente observando y viendo, me encanta este trabajo".Por su parte la reconocida diseñadora -surgida de Stylo Diseño, actividad que tomó a su cargo cuando sus creadores partieron hacia Ibiza, y que hoy, además es una prestigiosa diseñadora, con un local propio en el que además trabaja su familia-, destacó que "este es el segundo año en el que yo voy a Costura España, y como dijo Alejandra, para mí también, sirve de aprendizaje, uno aprende viendo cómo los diseñadores españoles hacen sus prendas, los tejidos que usan, cómo los combinan. Por otro lado estuvo bueno poder compartirlo con diseñadores de todo el país, este año concurrieron diseñadores de todo el territorio nacional , de sur a norte, estuvo muy bien representado el país.Noemí puso de relieve un dato muy interesante al hacer saber que "este año tuvimos dos reuniones con gente de la embajada de Argentina en España, como para ver la posibilidad de abrir mercados, es algo muy interesante, aunque mi intención jamás fue vender fuera del país, la experiencia era ir allá y mostrar lo que nosotros hacemos, siempre está la posibilidad y si se da, bienvenido sea".Esta joven chaqueña, rafaelina por adopción, con la convocatoria sintió que empezaba a cristalizar un sueño y con relación a esta primera presencia en la Pasarela Costura España manifestó que "la verdad que, desde el primer momento que Rubén me llamó era como que yo floté, fue maravillosa su llamada. La experiencia mía fue increíble, ya desde apreciar la forma del equipo de trabajo, había un equipo de estilistas y un equipo de maquilladores y verlos en acción fue estupendo; aprecié sobremanera lo consolidado que estaba el equipo y cómo todos estaban direccionados hacia el mismo objetivo, eran brillantes.Destacó muchísimo la generosidad con que se brindaron transmitiéndole conocimientos, sin mezquindad.Alejandra remarcó que "es así como dice Mariela, por detrás, en el backstage hay muchísimas personas trabajando, y si bien cada una tiene su puesto y su responsabilidad se trabaja en conjunto, es tal como lo describió ella; se trabaja en conjunto, es sumar, es 'ponerse la camiseta', es una coordinación de muchas personas y todas trabajan para todos".Agregó que "es una adrenalina, es una emoción muy grande y más cuando uno se conoce, como en el caso de las chicas - Noemí y Mariela-, es mucho más impactante".Noemí agregó que "este año fui acompañada por Julieta, una de mis hijas, y para mí fue muy importante, fue una gran ayuda".Si bien Noemí no recordaba el nombre de la publicación hizo saber que una revista seleccionó "62 vestidos de Madrid a Nueva York", entre ellos hay uno de los que ella hizo, es un vestido con una capa y que toman como un referente.Miguel Marti Torres fue el director de la realización, Rubén Perlotti, es el presidente, Daniel Giannini es el vice presidente; Jonatan Brite, coordinador de Latinoamérica.