Zeballos eliminado

PARIS, 5 (AFP-NA). - El argentino Horacio Zeballos (64º ATP) fue eliminado en octavos de final de Roland Garros al caer este domingo ante el austriaco Dominic Thiem (N.6) por un contundente 6-1, 6-3 y 6-1, en una hora y 40 minutos. "Creo que me hizo jugar mal. Es un gran jugador, me pareció buenísimo, puedo darle batalla a muchos. Hoy sentí que era muy superior. Tiene tiros muy pesados y muy profundos", señaló sobre el austriaco.Candidato al triunfo final, Thiem jugará en cuartos con el vigente campeón Novak Djokovic. El serbio venció al español Albert Ramos por 7-6 (5), 6-1 y 6 -3 en un atractivo choque y sigue adelante en Roland Garros.El austriaco es el único jugador que ha ganado esta temporada a Rafael Nadal en tierra batida. Según Zeballos, es el gran candidato a darle batalla en Roland Garros. "Si no gana este año, ganará el siguiente o el otro". Finalmente, orgulloso de su mejor actuación en Grand Slam, "subí un escaloncito", dedicó más elogios al revés de Thiem, a una mano como el suyo. "Me encanta que lo tenga. Eso significa que habrá más chicos que lo admiren y lo hagan. Es un jugadorazo, tiene un tenis muy lindo y tiros vistosos", finalizó el enamoramiento de su verdugo.NADAL SIN PROBLEMASPara Nadal se trató de un fin de semana especial. Es que no festejaba su cumpleaños en París desde hacía dos años, porque el pasado lo hizo en Manacor tras abandonar el torneo de Roland Garros por una lesión de muñeca, pero el sábado celebró los 31 en la capital francesa y con una fiesta de homenaje de la organización.Camino de su décima Copa de los Mosqueteros, Nadal se convirtió en leyenda en Roland Garros, torneo que anunció que levantará una estatua en su memoria. Para no defraudar, siguió su camino, volviendo a imponerse con autoridad, esta vez frente al también español Bautista Agut (18º ATP) por 6-1, 6-2 y 6-2.Su próximo rival será su ascendente compatriota Pablo Carreño Busta (21º), quien disfruta de su mejor momento y ahora eliminó al canadiense Milos Raonic (6º), finalista la pasada temporada en el césped de Wimbledon, en cinco sets.