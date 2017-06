El triunfo se escapó al final

Los Pumitas estuvieron al frente en el marcador durante la mayor parte del partido ante Francia, tuvieron ráfagas de buen juego pero con su maul los europeos terminaron llegando al try en el último minuto y se llevaron el triunfo por 26-25, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial Juvenil que se disputa en Georgia. Este partido marcó el debut del rafaelino Mayco Vivas en el certamen, ingresando en el minuto 56 por Alejandro Luna.Con una definición en el instante final, con try luego de un line y maul, Francia se tomó revancha de la derrota del año 2016 y venció a Los Pumitas por la mínima diferencia. El equipo argentino sumó un punto bonus y tendrá ante Sudáfrica el próximo jueves una nueva chance de seguir buscando las semifinales.Santiago Carreras; Tomás Malanos (cap), Félix Luna, Teo Castiglioni y Luciano González; Juan Bautista Daireaux y Matías Sauze; Santiago Ruiz, Agustín Medrano y Bautista Stavile; Marcos Kremer y Franco Molina; Alejandro Luna, José Luis González y Santiago Pulella. Ingresaron: Leonel Oviedo, Rodrigo Martínez, Mayco Vivas, Lucas Paulos, Nicolás Walker, Gonzalo García, Tomás Albornoz y Juan Pablo Castro. Entrenador: Gastón Conde.Romain Buros; Lucas Tauzin, Theo Millet, Alex Arrate y Gabriel N’Gandebe; Romain Ntamack y Arthur Coville; Baptiste Pesenti, Charlie Francoz, Alexandre Roumat; Mikael Capelli, Florian Verhaeghe; Zakaria El Fakir, Florian Dufour y Hassane Kolingar. Ingresaron: Ibrahim Diallo, Pablo Uberti, Ugo Boniface, Peato Mauvaka, Georges Henri Colombe, Dylan Cretin, Sélévasio Tolofua, Baptiste Couilloud, Pablo UbertiEntrenador: Philippe Boher.Tantos en el Primer Tiempo: 3’, Penal de Ntamack (F); 35’, Gol de Carreras por Try de Daireaux (A);Amonestado: 21’, Alexandre Roumat (F).Tantos en el Segundo Tiempo: 4’, Gol de Carreras por Try de Daireaux (A); 12′, Gol de Arrate por Try de N’Gandebe (F); 19′ y 32′, Penales de Arrate (F); 25′, Try de Boniface (F); 28′, Try de Oviedo (A); 35′, Penal de Albornoz (A); 37, Drop de Albornoz (A), 39′ Try de Mauvaka (F).Amonestados: 21′, Peato Mauvaka (F); 39′, Agustín Medrano (A).Cancha: Avchala Stadium, Tbilisi.GANO SUDAFRICAEn el otro partido del Grupo C, Sudáfrica le ganó con holgura a Georgia por 38 a 14. Los restantes resultados fueron: Grupo A, Inglaterra 34 - Gales 22 y Australia 33 - Samoa 26. Grupo B: Irlanda 28 - Escocia 32 y Nueva Zelanda 68 - Italia 26., Inglaterra 10, Australia 9, Gales y Samoa 1. Próxima fecha: Gales vs. Samoa y Australia vs. Inglaterra.Nueva Zelanda 10, Escocia 5, Italia 4 e Irlanda 0. Próxima fecha: Irlanda vs. Nueva Zelanda y Escocia vs. Italia.Sudáfrica 7, Argentina y Francia 6, Georgia 0. Próxima fecha: Argentina vs. Sudáfrica y Georgia vs. Francia.