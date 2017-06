Las ventas minoristas bajaron 2,3% en mayo

SEGUN CAME

BUENOS AIRES, 5 (NA).- Las cantidades vendidas por los comercios minoristas cayeron 2,3% en mayo frente a igual mes del año pasado y acumularon así una baja anual de 3,4% para los primeros cinco meses del 2017, indicó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).La entidad aclaró que en la comparación con abril, las ventas crecieron 6,3%, lo cual consideró que a pesar de ser "un comportamiento estacional, no deja de ser positivo". "Las ventas en locales a la calle continuaron cayendo en mayo en todos los rubros", indicó el sondeo.El presidente de la CAME, Fabián Tarrío, resaltó que "se observó una recuperación de la venta ´online´, que viene creciendo hace tiempo como parte de los nuevos hábitos de consumo de la población". Así, los datos del informe arrojaron que las cantidades vendidas por los comercios minoristas cayeron 2,3% en mayo respecto del mismo período de 2016, por lo cual acumularon una baja anual de 3,4% para los primeros cinco meses del 2017."Las compras fueron muy dispares entre ciudades y negocios del mismo rubro, como viene sucediendo desde hace dos meses", señaló y evaluó que "la buena noticia del mes es que repuntó la venta anual en locales a la calle en tres provincias". Puntualizó que, en Córdoba, la actividad avanzó 0,5%, en Santiago del Estero subió 1,5% y en Chubut aumentó 1%.En cambio, continuó la tendencia negativa en las provincias de frontera como Misiones, con una baja de 6,9%, Formosa con u retroceso de 6,1%, Mendoza con una caída de 4,0% o Santa Cruz con una merma de 5,2%. Según el sondeo, esas provincias estuvieron "afectadas por el cruce de los argentinos a Paraguay y a Chile, principalmente"."Otras provincias con descensos importantes fueron Corrientes con un 8,5% y Entre Ríos con un 5%", consideró el estudio. Apuntó que "el principal medio de pago fue la tarjeta de crédito, en la cual ya rigen los descuentos en los aranceles que cobran los bancos a los comercios por el uso del plástico"."Los negocios que ofrecieron cuotas sin interés tuvieron más clientes que aquellos que lanzaron descuentos en efectivo o no habilitaban financiamiento, ya que la gente sobre la tercera semana del mes se quedó con poco resto de dinero", analizó.