Un concierto gigante para desafiar al miedo

MANCHESTER, 5 (AFP-NA). - La música hizo olvidar el dolor este domingo en Manchester cuando Ariana Grande, junto a otros numerosos artistas, ofreció un concierto benéfico para desafiar a la barbarie del terrorismo después de los dos atentados que han sacudido recientemente al Reino Unido. "Dejemos que el mundo oiga vuestra resistencia", dijo el cantante Pharrell Williams antes las 50.000 personas que asistieron al espectáculo, en homenaje a las víctimas que murieron en el atentado suicida el 22 de mayo, tras el concierto de Grande en esta misma ciudad.Este multitudinario evento fue mantenido a pesar de que apenas 24 horas antes un nuevo atentado dejó siete muertos en Londres. Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Robbie Williams, Miley Cyrus o los Black Eyed Peas fueron algunos de las grande nombres de la música pop que participaron en el concierto, llamado "One love Manchester", al que Liam Gallagher, excantante de Oasis, se sumó en el último momento.El público, entre pancartas donde se podía leer "Para nuestros ángeles", mantuvo un minuto de silencio antes de que Marcus Mumford, el líder del grupo Mumford & Sons, iniciara el concierto, cuyos beneficios serán destinados a las familias de las víctimas.Ariana Grande, que cerró el concierto versionando "Over The Rainbow", fue especialmente ovacionada, sobre todo cuando interpretó con el grupo Coldplay el éxito de Oasis convertido en himno a la resistencia: "Dont Look Back in Anger".La cantante estadounidense encadenó dúos con otros artistas y, en uno de los momentos más emocionantes de la noche, compartió el escenario con un coro de 24 alumnos de una escuela de Manchester, algunos de los cuales estaban en el Manchester Arena el 22 de mayo, e interpretaron juntos su éxito "My Everything".