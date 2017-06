Doce detenidos por ataques de Londres, reivindicados por el EI

LONDRES, 5 (AFP-NA). - Doce personas fueron detenidas este domingo por el atentado que la noche del sábado dejó siete muertos en Londres, más los agresores, que fue reivindicado por el grupo Estado Islámico (EI). Además, fuentes médicas informaron que 21 de los 48 heridos hospitalizados por el atentado se encuentran graves y 12 salieron ya del hospital. Agentes de la unidad antiterrorista de la policía metropolitana detuvieron "a 12 personas en el barrio de Barking, en el este de Londres, en conexión con los incidentes de la noche pasada en London Bridge y en la zona de Borough Market", anunció la policía en un comunicado.La agencia de propaganda de la organización yihadista, Amaq, dijo que el ataque fue cometido por un "destacamento de combatientes del Estado Islámico" (EI), en un comunicado difundido el lunes. En la noche del sábado, tres hombres atropellaron con su furgoneta a transeúntes que caminaban por el famoso London Bridge, el Puente de Londres, antes de abandonar el vehículo y lanzarse a acuchillar gente en Borough Market, una zona de bares y restaurantes en torno a un mercado.La policía abatió a los tres tan sólo ocho minutos después de recibir el aviso del incidente. Por ahora, sus identidades no se hicieron públicas.Entre los siete muertos hay un canadiense, reveló el primer ministro Justin Trudeau, y un francés, dijo posteriormente el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean Yves Le Drian, añadiendo que otro ciudadano francés seguía "desaparecido".Entre los heridos figuran un español, con heridas leves, siete franceses, dos alemanes y un australiano. Al término de una reunión extraordinaria de su comité de seguridad, May dijo que el país se enfrenta "a una nueva forma de amenaza" en las que los autores de los atentados "se copian unos a otros" y se inspiran en la "malvada ideología del extremismo islamista".Estas declaraciones fueron pronunciadas antes de la reivindicación del grupo. Vencer a la ideología islamista "es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo", aseguró, estimando que la respuesta no debe ser sólo lanzar operaciones antiterroristas continuamente, sino que hay que trasladarla al terreno de las ideas y a internet "para evitar la propagación".Casi todos los partidos suspendieron la campaña este domingo, pero continuará "mañana (lunes) y las elecciones generales serán como estaba previsto el jueves" 8 de junio, afirmó.Hoy por la tarde, los londinenses rendirán un homenaje a las víctimas. Se trata del tercer atentado en Reino Unido en menos de tres meses, tras el que dejó 22 muertos en Manchester el 22 de mayo, en un concierto de Ariana Grande, y el del 22 de marzo cerca del Parlamento, cuando un hombre atropelló a la gente que cruzaba el puente de Westminster y luego acuchilló a un policía, con balance de cinco muertos.Este domingo Grande actuó de nuevo en Manchester en un concierto excepcional en homenaje a las víctimas, frente a 50.000 personas y bajo fuertes medidas de seguridad, en el que también participaron Justin Bieber, Coldplay y Pharrell Williams, entre otras estrellas del pop.