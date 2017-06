Dos arrepentidos del caso Odebrecht visitaron al menos una vez Argentina

BUENOS AIRES, 5 (Especial de NA, por Sergio Farella). - Los arrepentidos del escándalo Odebrecht en Brasil Leonardo Meirelles y su exjefe Alberto Youssef visitaron al menos una vez la Argentina, tal cual se informó a la Justicia que investiga los ingresos al país por parte de los intermediarios del presunto pago de coimas a exfuncionarios del país. La información sobre los ingresos a Argentina de Meirelles y Youssef surge de informes que la Dirección Nacional de Migraciones entregó al fiscal federal Federico Delgado, quien investiga a Odebrecht por dos supuestos pagos de sobornos: en obras de AySA en la planta potabilizadora en Zárate y otras en la ampliación de gasoductos Norte y Sur de la Argentina.Según informó Migraciones, Meirelles ingresó vía el Aeropuerto de Ezeiza en un vuelo de TAM, y procedente de Brasil, el 21 de noviembre de 2007 a las 16 horas y 55 minutos. Lo hizo en calidad de turista en residencia transitoria y salió con destino a Uruguay dos días más tarde por la empresa Buquebús.El ingreso de Meirelles fue previo a que AySA lanzara la licitación de obras públicas en la planta potabilizadora de Paraná de las Palmas, en Zárate, ya que fue en febrero de 2008 cuando se abrió el pliego para la convocatoria de empresas que meses más tarde resultó ser Odebrecht.Meirelles hace semanas declaró mediante teleconferencia al fiscal Delgado y ratificó que él pagó sobornos por parte de la empresa Odebrecht a funcionarios del Gobierno de Cristina Kirchner, aunque también volvió a asegurar que él entregó 850 mil dólares al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, por su gestión en la convocatoria de firmas para el soterramiento del tren Sarmiento.En tanto, Migraciones también informó sobre Youssef, el exjefe de Meirelles, y quien también declaró ante la Justicia Argentina aunque fue muy cauto: pidió acordar un convenio tal cual lo hizo con Brasil para garantizarse la inmunidad a cambio de aportar la información que sabe sobre el pago de sobornos. Youssef ingresó el 29 de marzo de 2003 vía terrestre, por el puente Internacional Tancredo Neves que une las ciudades de Foz do Iguaçu (en Brasil) con Puerto Iguazú (en Argentina).Según ese registro asentado en Migraciones, salió al día siguiente por el mismo lugar aunque en ningún momento se consignaron los motivos de su viaje. Por otra parte, Migraciones informó sobre algo que llama la atención respecto a otro intermediario del escándalo Odebrecht, Rafael Angulo López, de quien se supone fue un "valijero", tal cual lo investiga la Justicia.Es que Angulo López registra una salida por el Puente Internacional Tancredo Neves el 26 de marzo de 2008 pero no está registrado cuándo ni por dónde hizo su ingreso a nuestro país. "Se presume que el ingreso anterior fue realizado por algún paso fronterizo no habilitado", consignó en el informe que entregó ante la Justicia una funcionaria de la Dirección Nacional de Migraciones.