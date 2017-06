La vuelta de Sara

Luego de seis meses, el arquero rafaelino Guillermo Sara volvió a ver acción. Sí, el portero Xeneize, quien había sufrido la luxación de su hombro derecho en diciembre de 2016 en la previa al Súper ante River, regresó a las canchas. Y lo hizo casi de la mejor manera porque, ciertamente, su equipo estuvo cerca de quedarse con la victoria. Pero no pudo ser: se le escapó en el final y terminó igualando 1-1.

La Reserva de Boca contó con la presencia del 1 entre sus titulares para recibir este domingo a Independiente. Así, buscando sumar minutos y agarrar ritmo de competencia, Sara atajó para el equipo del Flaco Schiavi y tuvo una actuación aceptable más allá de la falta de timing en el gol del Rojo (debió salir unos segundos antes a cortar). El gol de Boca lo anotó el Chelo Torres a los 41 minutos del primer tiempo, de cabeza. ¿El empate de Independiente? A los 45 del complemento, Messiniti ante la salida del ex Atlético Rafaela (antes Leandro Fernández, del Rojo, y Tomás Fernández, del Xeneize, fallaron sendos penales). Con este empate, Boca quedó a cuatro puntos del líder Newell's, que acumula 53 unidades.



“ESPINA CLAVADA”

Con el 1-1 ante Independiente cerrado y su regreso al arco consumado (en Reserva, claro), Guillermo Sara dialogó con el sitio web de Boca y, allí, no tuvo reparos en expresar sus sensaciones luego de dejar atrás la luxación del hombro derecho padecida en diciembre de 2016, la misma que lo marginó del clásico con River y que lo dejó afuera de las canchas durante seis meses. "Me quedó una espina, no sólo por el superclásico, sino porque veníamos haciendo un gran torneo. Me sentía bien y había agarrado el arco. Fue un golpe anímico grande pero este tiempo de recuperación me sirvió para recuperar la cabeza", tiró.

Y luego aclaró que sueña con volver a jugar para la Primera: "Me sentí bastante bien. Hace seis meses que no venía con participación y más a este nivel. Lo importante es seguir teniendo esta clase de partidos para sumar minutos y agarrar confianza. Estoy contento y agradecido al Flaco Schiavi y a su cuerpo técnico porque me abrieron las puertas. Y al de Primera también. Yo estoy para sumar desde donde me toque. Uno siempre quiere estar adentro pero tuve una lesión bastante larga y los procesos de recuperación son un poco más lentos que de costumbre. Iremos viendo y analizando lo mejor para el equipo y para mí. Me siento mejor, pero será decisión del DT", aclaró. Finalmente, se remitió a la actualidad del equipo del Mellizo: "Lo más importante es que sabemos a qué jugamos. Nunca, en ningún momento, cambiamos la idea. Puede salir bien o mal, pero es la misma que nos dio una gran ventaja en un tramo del campeonato y también buenos resultados. Esperamos el apoyo de todos para sacar esto adelante. No tenemos dudas de que vamos a terminar el semestre festejando".