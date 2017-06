Primera práctica en Melbourne

El entrenador Jorge Sampaoli dirigió este domingo su primera práctica en la Selección argentina de la cual participaron los siete jugadores que se encuentran con él en la ciudad australiana de Melbourne donde el próximo viernes debutará con un amistoso ante Brasil.

Los futbolistas que estuvieron bajo las órdenes del flamante técnico en el complejo Melbourne City Academic fueron: Emmanuel Mammana, Nicolás Otamendi, Lucas Biglia, Guido Rodríguez, Gabriel Mercado, Leandro Paredes y Ángel Di María. Durante el ensayo, Sampaoli dispuso que el plantel realice tareas de posicionamiento defensivo con la ayuda de los catorce sparrings que viajaron junto a la delegación y hubo más de 30 repeticiones de distintos ejercicios en búsqueda de que los jugadores encuentren la mejor posición para interceptar pases.

El entrenador armó una línea de tres en el fondo con Gabriel Mercado, Emmanuel Mammana y Nicolás Otamendi mientras que en el mediocampo colocó a Leandro Paredes, Lucas Biglia, Guido Rodríguez y Ángel Di María. Por otra parte, el arquero Sergio Romero y el mediocampista Manuel Lanzini, ambos procedentes de Inglaterra, llegaron ayer a Australia, pero no formaron parte del trabajo y fueron directo a la concentración en el hotel Crown Metropol mientras que en las próximas horas arribará Lionel Messi.

La Selección argentina jugará el próximo viernes un partido amistoso frente a Brasil en Melbourne a partir de las 7.05 mientras que cuatro días después se enfrentará con Singapur, en ese país. En tanto, el primer partido oficial de la era Sampaoli será el próximo 31 de agosto ante Uruguay en Montevideo por las Eliminatorias Sudamericanas y cinco días después jugará en Argentina ante Venezuela mientras que en octubre, cerrará esa competición en el certamen cuando reciba a Perú y visite a Ecuador en la altura de Quito.

El elenco nacional se ubica en la quinta posición de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas (está en zona de repechaje), con 22 puntos mientras que el líder es Brasil que tiene con 33 unidades y ya está clasificado mientras que en el segundo lugar está Colombia con 24, en el tercero Uruguay y en el cuarto Chile, ambos con 23.



PRESENCIA RAFAELINA

El rafaelino Nicolás Castro (16 años), volante surgido de 9 de Julio y que hace poco se transformó en nuevo jugador de Newell’s Old Boys de Rosario, es uno de los sparrings Sub 17 que están entrenando con el Seleccionado argentino que dirige Jorge Sampaoli. La nómina de sparrings que está en Australia es la siguiente: Nehuen Pérez (Argentinos Juniors), Fausto Vera (Argentinos Juniors), Julián Carranza (Banfield), Facundo Fernández (Boca Juniors), Marcelo Weigandt (Boca Juniors), Tomás Cuello (Atlético Tucumán), Lautaro Morales (Lanús), Nicolás Castro (Newell´s Old Boys), Jeremías Rodríguez (River Plate), Benjamín Rollheiser (River Plate), Juan Pablo Tomicich (River Plate), Federico Gattoni (San Lorenzo), Nazareno Bazán (Vélez Sarsfield), Francisco Ortega (Vélez Sarsfield).



PINOLA, DESAFECTADO

El defensor de Rosario Central, Javier Pinola, fue desafectado de la convocatoria de la Selección argentina, debido a que padece un fuerte estado gripal. Según anunció en su sitio oficial la AFA, el cuerpo médico revisó a Pinola debido a su estado gripal y "teniendo en cuenta lo largo del viaje (casi dos días de travesía)", le recomendaron no subirse al avión. Los médicos le dieron medicación por las próximas 72 horas al defensor "canalla" y por eso no viajará con el segundo grupo de jugadores que se sumará al que ya trabaja con el entrenador Jorge Sampaoli en Australia, para el amistoso ante Brasil y luego para el duelo frente a Singapur.

Esta es la segunda vez que Pinola queda desafectado de la Selección argentina por cuestiones de salud, aunque la anterior había sido en el 2016 tras sufrir la fractura de tibia de la pierna derecha, cuando fue citado por Gerardo Martino para disputar la Copa América en Estados Unidos.