En el CET se dicta Diplomado en gestión de calidad

El pasado viernes en el aula magna del Centro Educativo Tecnológico de ATILRA, fue firmado el convenio con la Universidad Nacional de Villa María por el cual se acuerda el dictado de Diplomado en Gestión de Calidad. Para celebrar el acuerdo participaron Silvia Longo, coordinadora de la Escuela de Gobierno de la casa de altos estudios y Gabriela Fabiana Pasik integrante del Consejo de Administración de Fundación Atilra.En la ceremonia fue renovada "la mutua intención de trabajar en forma conjunta coordinando esfuerzos y recursos en beneficio de toda la comunidad, no solo de Sunchales, sino también de su región, tal como sucede desde hace un año".En el convenio citado se reitera un compromiso de cooperación mutua en acciones conjuntas tendientes a lograr aportes concretos en las áreas de capacitación, formación desarrollo cultural.Antes de la firma del convenio dirigió un mensaje Silvia Longo.La representante de la Universidad puso de relieve que " es un placer, como lo hemos hecho el año anterior, celebrar este protocolo de trabajo que deviene de un convenio general entre la Universidad Nacional y la Fundación Atilra.Recordó que esa casa de estudios no posee Facultades sino Institutos, remarcó que se trata de una Universidad pública muy joven, tiene 22 años, con 8.000 estudiantes en este momento, de diferentes regiones.Específicamente "lo que trabajamos con Fundación Atilra es tratar de llevar nuestra universidad adonde no está instalada, este trabajo en conjunto entre instituciones que quieren una sola cosas: la formación de los jóvenes y no tan jóvenes, o de aquellas personas que deseen continuar sus estudios".Remarcó que en la cursada de este Diplomado hay 15 empresas o instituciones que están presentes.Destacó que el diplomado está pactado en 8 módulos y algunos seminarios especiales.La representante de Fundación Atilra manifestó que "la verdad que es muy grato ver la cantidad de estudiantes, un grupo tan heterogéneo que nos acompaña; a nosotros nos hace sumamente felices el poder seguir trabajando con la Universidad, este diplomado en gestión de la calidad, es muy interesante se desarrolla en el ámbito público y en el privado, por eso hay empresas públicas y privadas participando, entidades como la Municipalidad local, la Municipalidad de Rafaela, comparto todo lo expresado por Silvia y dirigiéndose a los cursantes puso de relieve que 'esperamos que pueda llegar a feliz término cada uno de ustedes y que puedan conseguir más herramientas para capacitarse y puedan aplicarlas en sus respectivos lugares".La gerente del CET, Fátima Bazán, explicó , para informar cómo se decidió esta terminalidad que "la Fundación desde el año pasado tiene un observatorio que le permite medir datos, hicimos diferentes reuniones con médicos veterinarios, con ingenieros agrónomos, que tienen que ver con la parte agropecuaria. Nosotros como sindicato no representamos solo al sector lechero, sino que trabajamos las diferentes líneas del sector, que incluye producción primaria, la parte tambera- agropecuaria, la parte industrial y la parte de comercialización. A partir de los datos que obtuvimos necesitábamos trabajar la ingeniería de procesos en diferentes instituciones tanto públicas como privadas,¿qué significa eso? que necesitábamos trabajar la toma de decisiones, trabajo en equipo, oratoria, trabajo de atención al cliente, todas esas temáticas nos llevaban a un factor común, tanto acá como en la región."Descubrimos en esta diplomatura que no estaba solamente orientada a personas que trabajan en forma directa en el área de calidad, la toma de decisiones de las diferentes áreas: recursos humanos, contabilidad, cómo la calidad atraviesa de manera transversal a la gestión nos pareció sumamente interesante y enriquecedora para todos los perfiles que trabajan en las diferentes tareas administrativas".