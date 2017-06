Nueva etapa en la B, Belgrano cerca en la C

Ayer dio comienzo la 2ª fase del torneo de Primera B de la Liga Rafaelina de Fútbol. En la oportunidad ganaron Dep. Aldao, Moreno, Dep. Tacural, Tiro Federal, Talleres y Zenón Pereyra FBC.En cuanto a la Primera C, Belgrano de San Antonio ganó 2 a 0 en Bella Italia y quedó como único líder del Apertura de Primera ya que Atlético Esmeralda no pudo con Deportivo Susana. Con dos goles de Zamar, se trajo un triunfazo y quedó acariciando el título. El próximo domingo recibe a Juv. Unida por la última fecha y si consigue la victoria se quedará con el título.Atlético Esmeralda con el empate ahora quedó segundo y deberá ganar en la última fecha y esperar que Belgrano pierda.Este es el detalle de los torneos zonales:ZONA NORTECancha: Dep. Aldao. Arbitro: Reserva: Aldao 4 - San Cristóbal 0.Goles: Cavallero -2-, uno de penal, y Díaz (DA); Cretón -2- (ISC). Incidencias: exp. Rebuzzi y Attaide (ISC).Cancha: Sp. Roca. Arbitro: Reserva: S. Roca 0 - Moreno 4.Goles: Enrique Fernández, Emiliano López y Brian Roca (M); Iván López -p- (SR). Incidencias: exp. A. Clemenz (SR) y M. Cabrera (M).Cancha: Dep. Tacural. Arbitro: Reserva: Tacural 3 - Ataliva 1.Gol: Mariano Pfaffen (DT).Cancha: Unidad Sancristobalense. Arbitro: Reserva: U. Sancristobalense 0 - T. Federal 1.Goles: Matías Tejeda -2- y Schueda (US); Denis Mansilla -2-, Alan Arzuffi -p- y Marcos Raminelli (TF). Incidencia: exp. Román Martínez (US).ZONA SURCancha: A. María Juana. Arbitro: Reserva: 1-1.No hubo goles.Cancha: Bochófilo Bochazo de San Vicente. Arbitro: Reserva: 1-1.Goles: Franco Rossetti y Patricio Rodríguez (T). Incidencia: exp. G. Torassa (BB).Cancha: Dep. Josefina. Arbitro. Reserva: Josefina 1 - Vila 0.Goles: Matías Arana -2- y Maxi Taborda (DJ); Nicolás Dondo -2- y Franco Carniello (AV). Incidencias: exp. Arana (DJ) y Matías Manelli (AV).Cancha: San Martín de Angélica. Arbitro. Reserva: San Martín 2 - Z. Pereyra 0.Goles: Andrés Oliva -2- y Maximiliano Gilli (ZP). Incidencia: exp. Aníbal Galeano (SM).PRIMERA CCancha: Atlético Esmeralda. Arbitro: Reserva: Esmeralda 0 - Dep. Susana 1.Goles: Ismael Boetto (E); Mauricio Páez (DS).Cancha: San Isidro de Egusquiza. Arbitro: Reserva: 0-0.Goles: Gastón Peralta y Nahuel Fassi (SI); Jonatan Balbin, Enzo Domingorena y Gabriel Almendra (SA).Cancha: Bella Italia. Arbitro: Reserva: 0-0.Goles: Alexis Zamar -2- (BSA). Incidencia: exp. Danilo Colombani (BI).Cancha: Juventud de Villa San José. Arbitro: Reserva: J. Unida 2 - Libertad 0.Goles: Leonardo Villa, Nicolás Eberhardt y Matías Walker (J); Emanuel Vera (L). Incidencias: exp. Córdoba y Ortigoza (L).LAS POSICIONESBelgrano de San Antonio 13 puntos; A. Esmeralda 12; Bella Italia 10; Juventud 8; San Isidro y Dep. Susana 7; Sp. Aureliense 5 y Libertad 4.Libertad vs. Esmeralda; Dep. Susana vs. San Isidro; Sp. Aureliense vs. Dep. Bella Italia; Belgrano vs. Juventud de Villa San José.