Emiliano Spataro ganó una carrera que debió suspenderse en Posadas

La adversidad climática se manifestó durante toda la jornada. Las series plantearon algunas dificultades a los protagonistas a raíz de la lluvia y de un piso mojado que no ofrecía ningún tipo de garantías.El mal tiempo agregaría mayores inconvenientes a partir de la final de TC Pista, que se desarrolló bajo una lluvia constante y que terminó con el auto de seguridad a raíz de los múltiples accidentes.Sin embargo, lo peor estaba por venir. Tras prolongadas deliberaciones entre las autoridades de la prueba y quienes al menos en esta oportunidad fueron oídos, los pilotos, se decidió prorrogar el inicio de la final de Turismo Carretera.El autódromo "Rosamonte" de Posadas, a esa altura de la jornada, no estaba en condiciones de una transitabilidad lógica, pero igualmente, luego de una espera prudencial, los autos salieron a pista.Tras girar detrás del "pace car" durante tres vueltas, la bandera verde ordenó la puesta en marcha de la carrera en un trazado posadeño excesivamente peligroso.Qué cambió entre el momento que se decidió aguardar unos minutos hasta que empezaron a girar las máquinas. Absolutamente nada. La lluvia era tan intensa como antes y el riesgo que se asumía podría haberse obviado por elementales cuestiones de seguridad.Sin embargo, la final se inició bajo condiciones extremas y el único favorecido sería Emiliano Spataro (Torino), como él mismo lo reconoció luego de ganar de punta a punta. "Si yo tenía algunos problemas de visibilidad estando adelante, ni quiero pensar lo que ocurría con los pilotos que me seguían", expresó el piloto de Lanús.La carrera no tuvo demasiado sentido. Prácticamente ninguno, por todo lo que expresamos. Se quiso justificar su realización porque "el público merece ser respetado", cuando en realidad todos se inclinaron por "la imperiosa necesidad televisiva de poder responder con el compromiso asumido".Los accidentes se reiteraron. Varios autos quedaron dañados. Hubo muy poco de velocidad plena a raíz de las interrupciones que se sucedieron en apenas nueve vueltas de las 25 que se habían pactado.La bandera roja ordenó la definitiva interrupción de una carrera que ni siquiera debió haberse largado. Spataro se quedó con la mitad de los puntos en juego. Lo escoltó su compañero de equipo Facundo Ardusso, en un doblete inobjetable de Torino.El tercer escalón del podio fue ocupado por Emanuel Moriatis (Ford), que supo aprovechar un problema en la caja de velocidad de la máquina de Mauricio Lambiris (Ford) para capturar ese lugar, por delante del nacido en Uruguay.Hubo poco más para rescatar en un domingo para el olvido. Sí, quedó claro, que también en condiciones normales, los Torino podrían haber marcado el ritmo. Pero ese concepto debe ser aceptado como una especulación, al margen del gran potencial que exhibieron los autos oficiales que prepara el Trotta Competición.1º Emiliano Spataro (Torino), en 24m02s136, a 98,179 Km/h; 2º Facundo Ardusso (Torino) a 2s914; 3º Emanuel Moriatis (Ford) a 4s288; 4º Mauricio Lambiris (Ford) a 5s556; 5º Christian Ledesma (Chevrolet) a 7s622; 6º Gastón Mazzacane (Chevrolet) a 11s534; 7º Omar Martínez (Ford) a 14s963; 8º Juan Martín Trucco (Dodge) a 17s714; 9º José Manuel Urcera (Chevrolet) a 19s656; 10º Juan Manuel Silva (Ford) a 21s907; 11º Gabriel Ponce de León (Ford) a 22s490; 12º Carlos Okulovich (Torino) a 23s789; 13º Lionel Ugalde (Ford) a 25s372; 14º Agustín Canapino (Chevrolet) a 27s167; 15º Nicolás Bonelli (Ford) a 29s402; 16º Norberto Fontana (Chevrolet) a 31s543; 17º Guillermo Ortelli (Chevrolet) a 32s509; 18º Leonel Pernía (Chevrolet) a 34s099; 19º Esteban Gini (Chevrolet) a 34s855 y 20º Juan José Ebarlín (Chevrolet) a 36s099.Pablo Costanzo (Chevrolet) dominó a voluntad la final de TC Pista, que se realizó bajo la lluvia en Posadas y que terminó con el auto de seguridad.1º Pablo Costanzo (Chevrolet), en 42m19s450, a un promedio de 109,308 Km/h; 2º Gastón Ferrante (Chevrolet) a 1s152; 3º Nicolás Pezzucchi (Dodge) a 7s447; 4º Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet) a 9s515; 5º Juan Tomás Catalán Magni (Ford) a 10s256; 6º Marcelo Agrelo (Ford) a 11s311; 7º Nicolás Trosset (Torino) a 11s911; 8º Juan Ronconi (Ford) a 12s255; 9º Brian Atkinson (Ford) a 13s559 y 10º Nazareno López (Torino) a 14s597.