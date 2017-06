Con marcha por el centro #NiUnaMenos en Rafaela

A partir de las 18:30 de la víspera, y al igual que en distintas ciudades del país, unas 300 personas participaron de la convocatoria #NiUnaMenos en Rafaela -tercera edición de la marcha- desarrollada por organizaciones feministas y que luchan por los derechos de las mujeres en nuestra ciudad.Específicamente, el objetivo de esta jornada es mantener vigente el reclamo por la igualdad entre ambos sexos y contra la violencia de género, sobre todo en su expresión más atroz que es el femicidio.La #NiUnaMenos contra la violencia de género se realiza para reclamar “políticas públicas que frenen el incremento de los femicidios. Así, las organizaciones de mujeres vuelven a salir a las calles, convencidas de que 'la unión y la visibilización son estrategias fundamentales en la lucha contra el machismo'”, expresaron en un comunicado difundido a la prensa.El reclamo principal apunta, sobre todo, a exigir la inmediata y efectiva implementación de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.Si bien estaba previsto que todo se iniciara en la Plaza principal a partir de las 15 con una jornada cultural abierta a la ciudadanía, esto no se dio -quizás por este frío incipiente-, y recién se inició a las 18:30 cuando en la Plaza se leyó un discurso con consignas alusivas a la temática y luego la columna de participantes marchó por bulevar Santa Fe hasta la Comisaría de la Mujer -en Av. Santa Fe, al lado de la Jefatura de Policía-.Luego se dio el recorrido a la inversa, retornando todas -la mayoría eran mujeres- a la Plaza, no sin antes recordar en las puertas de la Comisaría de la Mujer a las rafaelinas víctimas de femicidios -Neli Zárate, Micaela Bordino y Silvia Suppo, entre otras-, y bailar por un rato al son de la música frente a las puertas mismas de la dependencia policial.A las 19:45 se produjo la desconcentración y se dio por terminado el acto.Durante el evento, LA OPINION dialogó con una de las referentes y organizadoras de la marcha, Regina Grisolía, quien expresó su visión acerca del momento que se estaba viviendo.“Este es el tercer año consecutivo que organizamos la movilización de #NiUnaMenos -dijo Regina-, y este año fue organizado por un colectivo de distintas organizaciones. Está #NiUnaMenos Rafaela, Enredadera colectivo feminista, Espiral de Mujeres, y mujeres autoconvocadas también”.“Lo que movilizó inicialmente a estas marchas -siguió- fue el hartazgo por los femicidios en la sociedad, que es la forma de violencia más extrema contra las mujeres, pero nosotras intentamos darle un contenido más político y entender que esa es la punta del iceberg de un montón de violencias que suceden cotidianamente y que se visibilizan en denuncias diarias en la Comisaría de la Mujer: violencias físicas, psicológicas, abusos, y lo que hay que transformar es justamente esa cultura machista para lograr que dejen de haber los femicidios que hoy hay”.Preguntada por la participación ciudadana en la marcha de protesta, Regina sostuvo que, “desde el primer año a esta parte ha cambiado la convocatoria, pero antes hubo un boom mediático que acompañó esto. Ahora las organizaciones feministas se apropiaron del reclamo y eso genera que toquemos puntos que molestan. Cuando uno cuestiona los privilegios no todos se sienten identificados”, redondeó.Sobre las consignas recordó que, “lo primero que estamos pidiendo es el cumplimiento de la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, que se cumpla en todos los órdenes, ya que es una ley que interpela a todos los estamentos del Estado. Por ejemplo que estén bien capacitados quienes atienden en la Comisaría de la Mujer, que en la Justicia haya personas con perspectiva de género, y un equipo integral interdisciplinario de género en el Municipio, por ejemplo. También que haya políticas transversales de género, que haya educación sexual integral en las escuelas, y estos son sólo algunos de los reclamos”, resumió Regina Grisolía.Algunas de las ausencias, emotivas por cierto, que se recordaron en el acto también fueron consigna."La consigna que nos vuelve a encontrar -dijeron las organizadoras- es la ausencia de muchas de nosotras. Nos faltan: Neli Zárate, Micaela Bordino, Silvia Suppo, Norma Maidana, Gisela Bustamante, Carolina Arcos, Soraya Porta, Eva Malagueño, Silvina Gallardo, Mónica Patricia Díaz y Claudia Martínez. Nos faltan las víctimas de femicidio, las presas políticas, las desaparecidas por redes de trata, las muertas por abortos clandestinos".