Más de 200.000 espectadores pasaron por AgroActiva 2017

Ayer fue clausurada la muestra Agroactiva 2017, que como hace 23 años, en su primera edición, se desarrolló en la localidad de Armstrong, en el sur de nuestra provincia. La feria pudo desarrollar todos los días previstos de exposición, con más de 700 expositores agropecuarios, además de variados emprendimientos que se pusieron a consideración de los visitantes, provenientes de varias provincias de nuestro país.El evento volvió a ser de carácter internacional por la presencia de delegaciones de países limítrofes como Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile, pero también otros como Australia, Sudáfrica, México y Nueva Zelanda.Ayer sábado la presidenta de AgroActiva, Rosana Nardi, realizó declaraciones, mostrándose emocionada por el alcance de la exposición. La titular de la muestra puntualizó que “uno de los ejes de esta AgroActiva ha sido la capacitación. Nos hemos propuesto brindar un servicio a los productores agropecuarios, a los ingenieros, a los técnicos, a los contratistas. A todos los relacionados con el sector. Hemos creado dos espacios nuevos, uno que se llama Acción Ganadera, justamente dentro de esa muestra, que cuenta con capacitaciones dinámicas en lo que respecta a asistencia al parto e inseminación artificial. También en ese sector tuvimos un feedlot demostrativo por primera vez este año. La verdad es que las charlas y talleres que se han dado durante estos 4 días han sido todo un éxito. La gente ha respondido muchísimo, se han entregado diplomas de asistencia, los veterinarios de primer nivel que han venido a dar las charlas se han ido contentísimos porque no podían creer la repercusión que estaban teniendo estos talleres que son de primer nivel realmente”.Además expresó que “la Tecnoplaza también fue un sector de encuentro en el que hay un auditorio en el que se brindan charlas de la tecnología directamente relacionada al agro”.Respecto al crecimiento de la muestra, sin llegar a un techo según los especialistas, Rosana recordó que “mi papá siempre decía cuando empezábamos y trataba de inculcarnos este sueño nos decía que AgroActiva no tiene techo. Y cuando le preguntaban cuál era el techo de AgroActiva decía que es un techo corredizo, siempre se puede hacer más. Estuvo los cuatro días recorriendo la exposición, está contentísimo. Nosotros estamos muy emocionados, toda nuestra familia y en realidad cuando digo familia involucro a todos los que estamos directamente relacionados, a todo el equipo de trabajo, para mí son mis amigos y parte de mi familia”.En cuanto a la posibilidad de volver a Armstrong, justamente donde empezó la historia del evento, Nardi rememoró: “Justamente acá empezó esta muestra hace 23 años. Nosotros nos sumamos en el año ´98, 4 años después que ya se había fundado AgroActiva, la habían fundado el Club Defensores de Armstrong y el Centro Comercial e Industrial de Armstrong. Mi papá compró la marca AgroActiva y en el ´98 empezamos a trabajar. Esa fue nuestra primer AgroActiva, en el INTA Marcos Juárez, una feria muy chiquita, éramos muy pocos y todos hacíamos de todo. Yo me acuerdo que hacía el diseño de los carteles, la muestra y estábamos todos pendientes y emocionados. Entraban 10 personas y hacíamos una fiesta. Después de tanto tiempo ver que esto se convirtió en un suceso que nos trasciende absolutamente a todos, que tiene que ver directamente con el sector agropecuario en su conjunto, que ha tomado esta feria como propia”.