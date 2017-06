Profanaron el Mausoleo de Alfonsín en Recoleta

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El mausoleo del expresidente Raúl Alfonsín en el Cementerio de Recoleta fue vandalizado con escrituras hechas en aerosol azul que dejaron sobre el mármol las iniciales "PV", en alusión a la histórica consigna "Perón Vuelve". "Así dejaron el mausoleo de Raúl Alfonsín. Sólo puede ser obra de autoritarios y marginales. Ya he recibido mensajes de repudio desde el PJ", lamentó el hijo del exmandatario y actual diputado nacional Ricardo Alfonsín a través de su cuenta de Twitter, en la que publicó una imagen del ataque.En la foto se observa que en una de las paredes los atacantes dejaron las iniciales "PV" y pintaron con aerosol azul el rostro del busto del histórico referente de la Unión Cívica Radical (UCR). "Que estos hechos demenciales no sean excusa para ahondar los desencuentros entre los argentinos que tanto buscan las minorías autoritarias", reclamó el legislador nacional.El presidente Mauricio Macri se pronunció al respecto a través de su cuenta de Twitter, donde escribió: "Repudio la profanación brutal del mausoleo de Raúl Alfonsín. Como dijo su hijo Ricardo solo autoritarios y marginales pueden hacer algo así".Entre los mensajes de solidaridad que recibió el diputado nacional se destacó el de la expresidenta Cristina Kirchner, quien a través de las redes sociales manifestó: "Acabo de hablar con Ricardo Alfonsín. Solidaridad para él y su familia. Y todo mi repudio y condena para actos de profanación y provocación".El Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, que encabeza Eduardo Macchiavelli, repudió el hecho e informó que los trabajos de restauración se realizaron de manera inmediata y continuarán durante la semana. "No podemos permitir más violencia y falta de respeto. El Cementerio de Recoleta es un lugar para honrar a nuestros seres queridos y un espacio de encuentro para los turistas que nos visitan", afirmó Macchiavelli.También se sumó desde su cuenta de la red social la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, al manifestar su "absoluto repudio a la profanación" y advertir que "estos gestos antidemocráticos no tienen más lugar en nuestra sociedad".El Comité Nacional de la UCR expresó su enérgico repudio al hecho y reclamó "a las autoridades competentes el inmediato esclarecimiento" del ataque. "No caben dudas que los que llevaron a cabo este acto delictivo, son los mismos que no ven otra manera que la violencia como forma de vida, todo lo contrario a lo que nos dejó como legado a todos los argentinos Alfonsín".Por su parte, el interbloque de diputados de Cambiemos, que preside el radical Mario Negri, también rechazó el hecho y expresó: "En el país que los argentinos mayoritariamente elegimos construir desde diciembre de 2015, la violencia política no tiene más lugar". "Estos hechos vandálicos sólo pueden provenir de quienes desprecian la democracia y la convivencia pacífica entre los argentinos", aseguró Negri y añadió: "Atentar contra el lugar donde descansan los restos de quien todos los argentinos consideramos que fue el padre de la democracia es un acto de extrema gravedad política".